FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 69 auf 65 Euro gesenkt. Der Bremsenhersteller dürfte einen guten Jahresabschluss verzeichnet haben, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weiter steigende Kosten und eine nur verzögert ankommende Verbesserung im chinesischen Bahngeschäft machten ihn aber vorsichtiger für 2023. Auf Basis reduzierter Schätzungen notiere die Aktie rund 18 Prozent unter dem Durchschnittskurs der vergangenen vier Jahre, was aufgrund des nun schwächeren Wachstums und der geringeren Profitabilität aber gerechtfertigt sei./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 08:05 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000KBX1006