Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Praxis Tech Ltd. freut sich, das Onboarding ihres neuen Chief Technology Officer, Guy Karsenti, bekannt zu geben. Karsenti steuert mehr als 30 Jahre Erfahrung im Zahlungsverkehr bei, und seine Vision für Praxis umfasst umfangreiche Technologie-Upgrades, die Expansion in neue Branchen und die Hinzufügung zusätzlicher Dienstleistungen zum bereits umfangreichen Angebot von Praxis.Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Zahlungsverkehrs in verschiedenen Branchen und Ländern, darunter Safecharge, Market Group und andere regulierte Einzelhandelsmakler, und bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrung mit zu Praxis. Im kommenden Jahr wird sich Guy Karsenti darauf konzentrieren, die internen Prozesse und die Kapazität für Händleranfragen und Software-Upgrades zu verbessern und gleichzeitig zusätzliche Dienstleistungen und Produkte einzuführen.Derzeit konzentrieren sich die Produkte und Dienstleistungen von Praxis auf iGaming- und Forex-Unternehmen, doch mit ihrem neuen CTO an Bord ist die Expansion in mehrere neue Branchen wie E-Commerce, Reisen und das Gastgewerbe geplant.Guy Karsenti (https://praxis.tech/author/guykarsenti/) erklärte: "Der Übergang zu Praxis gibt mir das Gefühl, sozusagen in den Zahlungsverkehr 'nach Hause' zu kommen. Der Beitritt zu Praxis ist sowohl für mich als auch für das Unternehmen ein spannender Schritt. Ich freue mich darauf, meine 30-jährige Erfahrung zu nutzen, um Praxis voranzubringen, unser Produktportfolio zu erweitern und unser aktuelles Angebot zu verbessern."Er gab weiter bekannt, dass er umfangreiche Pläne für das kommende Jahr habe, und sagte: "Wir sind zusammengekommen, um ein umfassendes Konzept für Praxis zu erstellen. Es kommen einige riesige Entwicklungen, auf die ich auf unserem YouTube-Kanal (https://youtu.be/NBbX_PjgUeM) näher eingegangen bin."Praxis Tech Ltd. (https://praxis.tech/) ist ein Softwareunternehmen für Zahlungstechnologie, das Unternehmen bei der weltweiten Expansion und der Optimierung ihrer Zahlungsinfrastruktur unterstützt. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einer führenden Plattform für die Zahlungsabwicklung für Händler entwickelt, die ihr Geschäft ausbauen, in neue globale Märkte expandieren und verschiedene Zahlungslösungen integrieren möchten.