DJ Iberdrola bündelt Deutschland-Aktivitäten in neuer Tochter

Von Giulia Petroni

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energiekonzern Iberdrola will seine Aktivitäten in Deutschland in einer Tochtergesellschaft bündeln, die ihm zu 100 Prozent gehört. Das Hauptgeschäft von Iberdrola Deutschland werde in der Erzeugung erneuerbarer Energien und Dienstleistungen bestehen, mit denen die Kunden ihren CO2-Abdruck reduzieren und ihre Emissionsziele erreichen können, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Onshore- und Offshore-Divisionen werden sich auf den Bau und den Betrieb von Windparks und Solarkraftwerken konzentrieren. Ein weiteres Segment kümmert sich um Liefervereinbarungen. Chef von Iberdrola Deutschland wird Felipe Montero, der seit 2010 für den Konzern arbeitet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 03:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.