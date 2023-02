Binance, die größte Kryptobörse der Welt, wird bereits ab dem morgigen Mittwoch (8. Februar) bis auf Weiteres keine Ein- und Auszahlungen in US-Dollar via Banküberweisung von Nutzern außerhalb der USA mehr akzeptieren. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Konkrete Gründe dafür wurden zunächst nicht genannt, doch es gibt einen Verdacht.Die US-amerikanische Tochter Binance US ist von der Änderung ausgenommen, daher betrifft sie faktisch nur Nutzer außerhalb der USA, die Ein- und Auszahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...