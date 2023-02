London (ots/PRNewswire) -Cooper soll die Personalentwicklung bei Colt DCS im globalen Team vorantreibenColt Data Centre Services (https://www.coltdatacentres.net/) (Colt DCS), ein globaler Anbieter von Lösungen für Rechenzentren für Großkonzerne und große Unternehmen, hat heute die Ernennung von Gilly Cooper (https://www.linkedin.com/in/gilly-cooper-5554801?originalSubdomain=uk) zur Vizepräsidentin der Personalabteilung (HR) bekanntgegeben. Cooper wird die Verantwortung für die Leitung der Personalfunktionen bei Colt DCS im globalen Team des Unternehmens übernehmen.In ihrer Funktion als VP der HR wird Cooper sich auf mehrere Schlüsselaspekte wie die Entwicklung des Talentpools von Colt DCS konzentrieren. Sie wird eng mit den Beschäftigten zusammenarbeiten, um die Unternehmenskultur zu verbessern und zu skalieren. Gleichzeitig wird sie dafür sorgen, dass Colt DCS sein Versprechen einlösen kann, das Marktangebot für potenzielle Mitarbeitende in Rechenzentren zu verbessern.Cooper kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung als Personalleiterin in den Bereichen IT, Telekommunikation und professionelle Dienstleistungen zurückgreifen. Ihre letzte Position bei Veritas Technologies (https://www.veritas.com/en/uk?om_camp_id=gb_sem_ggl_web_brand_engage_veritas_brand_FY23&cid=7014T0000003bFiQAI&gclid=Cj0KCQiAn4SeBhCwARIsANeF9DK8gUHCpzZdalCzDBhEHJpIabp1an1_1BdQxliB03i9PCJRVNh7MT0aAr_-EALw_wcB) war die der Personalleiterin für den internationalen Bereich. Während ihrer Amtszeit leitete sie ein Team von Personalexperten in EMEA und APJ und hat ein Team von leitenden Führungskräften durch eine Transformationsphase in der Unternehmensgeschichte geführt. Die Arbeit von Cooper bei der Entwicklung einer engagierten Personalstrategie für alle Beschäftigten von Veritas war von unschätzbarem Wert."Was mich an Colt DCS gereizt hat, war die mitarbeiterorientierte Denkweise des Unternehmens und die Wertschätzung, die allen Beschäftigten in jedem Land entgegengebracht wird. Dies entspricht genau meiner Leidenschaft, Talente zu fördern und Beschäftigte länger im Unternehmen zu halten. Ich kann es kaum erwarten, mich mit dem Ausbau der Teams von Colt DCS in ganz Europa und Asien vertraut zu machen und die besten Talente im Bereich Rechenzentren ausfindig zu machen, um sie im Unternehmen zu integrieren", so Cooper zu ihrer neuen Aufgabe.Vor ihrer Tätigkeit bei Veritas Technologies war Cooper International Senior Business Partner bei AVAYA (https://www.avaya.com/en/), wo sie die Personalgesamtstrategie des Unternehmens entwickelt und eingeführt hat. Dabei bot sie Anleitung und Dialog für alle Beschäftigten und die wichtigsten Interessengruppen, um dem Unternehmen zu Wachstum und besseren Geschäftszahlen zu verhelfen."Gilly ist eine äußerst beeindruckende Führungspersönlichkeit und sie besitzt ein umfassendes und tiefgehendes Verständnis der Rechenzentrenbranche", sagt Niclas Sanfridsson, der CEO von Colt DCS. "Ihre Art, mit Menschen zusammenzuarbeiten, passt perfekt zu unserer Denkweise bei Colt DCS und ich weiß, dass sie ein großer Gewinn für unser Unternehmen und unsere Zukunft sein wird."Über Colt DCSColt DCS bietet verlässliche Dienstleistungen und Operational Excellence für Konzeption, Bau, Lieferung und Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren in Europa und APAC mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. In 14 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in acht Städten bieten wir Lösungen für Rechenzentren für Großkonzerne und große Unternehmen an.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden freie Hand bei der effektiven Planung des Wachstums ihrer Unternehmen, da sie die Gewissheit haben, dass ihre Rechenzentren-Strategie für die Anforderungen der Zukunft gerüstet ist.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und wir verwirklichen unsere Vision, der Rechenzentrenbetreiber mit der größten Vertrauenswürdigkeit und der besten Kundenorientierung auf dem Markt zu sein. Bei allem, was wir tun, achten wir stets auf Umweltverträglichkeit, denn wir wissen, wie wichtig es ist, unseren Planeten zu schützen. Aus diesem Grund übernehmen wir die Verantwortung, unsere Umweltauswirkungen weltweit zu reduzieren, und haben Nachhaltigkeit zu einem unserer wichtigsten strategischen Ziele erklärt. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir bei Colt DCS uns umfassende, kurzfristige und wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt. Außerdem arbeiten wir an der Ausarbeitung langfristiger Ziele und an unserer Netto-Null-Strategie.