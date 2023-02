München (ots) -Mehr Sicherheit für Kinder im Internet - das ist am heutigen Safer Internet Day (SID) das zentrale Thema. Technische Jugendschutz-Maßnahmen sind dabei ein wichtiger Baustein. Sie unterstützen Eltern und Erziehende dabei, den Medienalltag ihrer Kinder altersgerecht zu gestalten. Ein guter Grund für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und die Medienanstalt Hessen, sich als neue Förderer bei www.medien-kindersicher.de zu engagieren. Das Portal informiert über die Möglichkeiten technischer Schutzlösungen für unterschiedliche Geräte wie Smartphone oder Spielekonsolen, Dienste und Apps.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Wir wollen Eltern helfen, ihren Kindern einen sicheren Umgang mit Medien in der digitalen Welt beizubringen. Deshalb fördert die BLM ,Medien kindersicher'. Mit technischen Mitteln lassen sich Inhalte, die Kinder im Digitalen konsumieren, altersgerecht eingrenzen. Das bedeutet mehr Jugendschutz. Ganz wichtig ist mir aber: Technik unterstützt Eltern. Sie ist kein Ersatz für Gespräche, Anleitung, Austausch zu Medienthemen in der Familie."Das Projekt "Medien kindersicher" setzt genau da an, wo es besonders gebraucht wird: Bei den Eltern, die im Alltag schnelle und konkrete Handreichungen brauchen, um ihren Kindern die sichere Nutzung von elektronischen Medien zu ermöglichen. Dabei sind die Anleitungen und Tipps leicht verständlich - ganz anders als die oft komplizierten Einstellungsoptionen und Menüführungen der Geräte und Dienste."Medien kindersicher" wurde von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) initiiert. Neben der BLM und der Medienanstalt Hessen unterstützen auch die Bremische Landesmedienanstalt, die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und die Initiative klicksafe das Projekt.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5434964