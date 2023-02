News von Trading-Treff.de Ist die Rally im EURUSD etwa vorbei? Diese Frag kann man sich mit Blick auf die deutlichen Abgaben, die die FX-Paarung seit Donnerstag vergangener Woche erfährt, durchaus fragen. Was dahintersteckt und wo die nächsten Kursziele liegen, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. EURUSD im Korrekturmodus zum großen Bild Tickmill-Analyse: Wochenchart im EURUSD Der im Januar 2021 am Hoch bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...