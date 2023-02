Die österreichische Raiffeisen Bank International hat erst Ende letzter Woche ein sehr starkes Ergebnis vorgelegt. Auf den zweiten Blick zeigen sich aber deutliche Risiken im Zahlenwerk des Finanzinstitutes. Das liegt nicht nur am sinkenden Einfluss der Zinswende auf das Geschäft, sondern an einer Eigenheit der Bank.Die Raiffeisen Bank konnte 2022 den Gewinn auf 3,63 Milliarden Euro in etwa verdoppeln. Daran will man auch die Aktionäre mit einer Dividende von bis zu 0,80 Euro je Anteilschein beteiligen. ...

