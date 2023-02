Ein neues Gesetz in Frankreich sieht flächendeckende Solarflächen über Parkplätzen vor. Damit könnte man so viel Strom erzeugen wie zehn Atomkraftwerke - und das zu einem weit günstigeren Preis. Frankreich besitzt einen Energiesektor mit ungewöhnlich niedrigen Emissionen, aber hinkt den Anforderungen der Europäischen Union in Bezug auf erneuerbare Energien hinterher. Daher will das Land nun beschließen, die Stromerzeugung aus Sonnenlicht stärker voranzutreiben. In den Fokus sind dabei Parkplätze geraten: Ihre Überdachung mit Solarzellen würde gleich mehrere Probleme auf einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...