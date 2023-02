Als Mitglied kann Esri den Brückenschlag zwischen staatlichen und offenen Datenquellen unterstützen

In einer von zunehmender Digitalisierung und Automatisierung geprägten Welt spielen Geodaten für das Verständnis der physischen Umwelt und als Grundlage für die nächste Generation von Standorttechnologien eine entscheidende Rolle. Für Entwickler und Fachleute im Bereich Geodaten ist die der Zugang zu zuverlässigen offenen Kartendaten für das Verständnis von Gemeinschaften und die Einrichtung innovativer Dienste und Lösungen unerlässlich.

Zur Unterstützung dieser Bemühungen hat sich Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Location Intelligence, der Overture Maps Foundation angeschlossen, eine von Amazon ins Leben gerufene Kooperation von Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft und TomTom. Das erklärte Ziel von Overture ist es, zuverlässige, einfach zu nutzende und interoperable offene Kartendaten zu erstellen.

Von jeher ist die Verwendung von offene Kartenquellen für Entwickler und Fachleute im Bereich Geopdaten mit Problemen behaftet. Zu diesen Herausforderungen gehören das Zusammentragen umfassender Daten aus unterschiedlichen Quellen, die Kuratierung von Daten unterschiedlicher Qualität und Aktualität, die Zusammenführung von Datensätzen mit unterschiedlichen Strukturen, die Prüfung von Daten auf Fehler und mangelnde Konsistenz sowie die Integration mit anderen Kartenprodukten. Die Overture Maps Foundation ist bestrebt, diese Probleme auszuräumen, und stützt sich dabei auf die in anderen Projekten mit offenen Daten, wie etwa OpenStreetMap, geleistete Arbeit.

"Der unkomplizierte Zugang zu Geodaten hat bei vielen Technologien und Produkten innovative Entwicklungen vorangetrieben, zum Nutzen von Organisationen und Gemeinschaften in aller Welt", so Deane Kensok, ArcGIS Content CTO bei Esri. "Esri setzt sich für einen erweiterten Zugang zu gebrauchsfertigen Kartendaten ein und unterstützt die globale Geodaten-Community, die die nächste Generation von ortsbezogenen Anwendungen und Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickelt."

Die Mitglieder von Overture stellen Daten und technologische Beiträge zur Verfügung und bündeln ihre Ressourcen, um möglichst vollständige, genaue und erweiterbare Kartendaten aus der realen Welt zu erstellen, die unter einer Open-Data-Lizenz abrufbar sind. Als Mitglied der Stiftung wird Esri dabei behilflich sein, Daten aus seiner umfangreichen Sammlung von Community-Beiträgen zu kuratieren, die im Rahmen seines gut etablierten Community Maps Programms zusammengetragen wurden und für deren Bereitstellung als offene Daten sich die Beteiligten entschieden haben.

"Zu dem Bestreben von Overture, die bestmöglichen offenen Kartendaten zu erstellen, gehört auch die Einbeziehung hochwertiger Geodaten von Städten und Gemeinden. Als Bestandteil einer weltweiten Datenbank können die Daten aus diesen maßgeblichen Quellen Geodatenanwendungen für Milliarden von Endnutzern unterstützen", so Jan Erik Solem, Chairperson der Overture Maps Foundation und Engineering Director von Maps bei Meta. "Dank des langjährigen Engagements von Esri für offene Daten und die Unterstützung der Kartierungsbemühungen von Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden ist Esri eine wertvolle Verstärkung für die Stiftung."

Esri wird die Weitergabe offener Daten durch maßgebliche Quellen weiterhin fördern und unterstützen und dabei mithelfen, diese Daten auf verschiedene Weise in das Overture-Ökosystem zu integrieren. Dies wird allen Nutzern der Overture-Daten zugutekommen, darunter Regierungsorganisationen und ihre Konstituenten, die in der Lage sein werden, über die ArcGIS-Software und andere Dienste von Esri auf die Overture-Daten zuzugreifen.

"Esri sammelt und kuratiert seit langem Geodaten aus maßgeblichen und Gemeinde-Quellen, um eine breite Palette von Anwendungsfällen zu unterstützen", so Michael Kopenec, General Manager bei AWS Geospatial. "Esri ist ein geschätzter Kartierungspartner von Amazon Location Service und so freuen wir uns, Esri als Mitglied der Overture Maps Foundation zu begrüßen. Sie werden ihre wertvolle Erfahrung in das Projekt einbringen und die Bereitstellung hochwertiger Kartierungsdaten für Entwickler beschleunigen."

Weitere Informationen über die Rolle von Esri im Ökosystem offener Daten der Overture Maps Foundation finden Sie unter esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/announcements/esri-joins-overture-maps-foundation/.

