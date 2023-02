Dax® verspürt weiterhin die Zurückhaltung am Markt

Werbung







Der Dax® schloss zum Wochenstart mit einem Minus von 0,8%. Auch am Dienstag zeigen sich keine nennenswerten Bewegungen.



Der Dax® verzeichnet nach einer starken Woche erneut einen leichten Rückgang. Die Zurückhaltung am Markt ist besonders am rückgängigen Handelsvolumen zu erkennen. Auch am Asiatischen Aktienmarkt ist eine Zurückhaltung der Investoren zu erkennen. Grund hierfür könnte die kommende Rede des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell sein, aus welcher Investoren Hinweise zur zukünftigen Zinspolitik erhoffen.



Die momentane Erwartung am Markt ist, dass die Federal Reserve System (Fed), im Verlaufe des Jahres, die Zinsen wieder senken wird.









Ein ereignisreicher Januar liegt hinter uns. Nachdem sich unser technischer Analyst Jörg Scherer bereits in seinem jüngst erschienenen Jahresausblick den Blick in die Kristallkugel zutraute, analysiert er in seinem täglichen Newsletter "Daily Trading" in der heutigen Ausgabe die momentane Entwicklung des DAX®. Das "Daily Trading" gibt es auch bequem als täglichen Newsletter kostenlos per Mail. Einfach auf der folgenden Seite registrieren.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?