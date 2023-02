NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,80 Franken belassen. Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) des Hightech-Konzerns hätten seine Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei aber trübe./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 02:38 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

