Basel (ots) -Vom 17. - 21. Mai versammeln sich in Basel und der Region rund 2'400 singbegeisterte Kinder und Jugendliche sowie über 30'000 Erwachsene. Das Europäische Jugendchor Festival Basel (EJCF) hat für seine 13. Ausgabe hervorragende junge Chöre aus elf europäischen Ländern sowie einen Gastchor aus den Philippinen eingeladen. Über 30 hochstehende Chorkonzerte und ein dichtes Rahmenprogramm lassen die Auffahrtstage zum grossen Fest der Begegnung und des Singens werden.Ein Feuerwerk der ChormusikDas EJCF eröffnet sein fünftägiges Programm am Mittwochabend vor Auffahrt mit einem "Fulminanten Chorspektakel" in der Basler St. Jakobshalle. Über 1'000 Jugendliche aus 13 Ländern präsentieren Musik aus ihren Herkunftsregionen und vertonen gemeinsam den Animationsfilm "Circuit" mit einer Neukomposition von Balz Aliesch, Filmmusikkomponist aus Basel. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Vereinspräsidentin Ständerätin Maya Graf begrüssen das Publikum und die Jugendlichen aus ganz Europa. Die folgenden Tage sind mit Konzerten in Basel und der Region vollgepackt. Singfreudige kommen am Festival genauso auf ihre Kosten wie jene, die das Zuhören bevorzugen. Auf dem Chorschiff gibt es neu die Möglichkeit, gemeinsam mit den Chören aus Israel, Belgien und der Schweiz zu singen. Kulturell Interessierte nützen die Gelegenheit, im Stadtcasino die Musikkulturen von Georgien, den Philippinen und Finnland aus erster Hand kennenzulernen. Am Samstagnachmittag treten über 1'000 Jugendliche am "Singe uf dr Strooss" auf fünf Open-air-Bühnen in der Basler Innerstadt auf. Das Festival schliesst am Sonntag mit dem Schlusskonzert im Stadtcasino Basel.Der Vorverkauf für das "Fulminante Chorspektakel" und das "Gala-Dinner mit Chorical" läuft bereits.Für alle anderen Konzerte startet der Vorverkauf am Samstag, 25. März 2023. Informationen finden Sie auf www.ejcf.ch.Pressekontakt:Kathrin Renggli, Festivalleiterin, Telefon 061 401 21 00 / k.renggli@ejcf.chMaya Graf, Präsidentin, Telefon 079 778 85 71 / maya.graf@parl.chAndrea Theunert, Medien- & Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 061 322 06 14 / a.theunert@ejcf.chOriginal-Content von: Europäisches Jugendchor Festival Basel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005167/100902406