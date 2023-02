Bechtle hat vorläufige Zahlen vorgelegt, die insgesamt ein sehr positives Bild zeichnen. Im Gesamtjahr 2022 wuchs der Umsatz weitgehend organisch auf über 6,0 Mrd. Euro, ein Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit hat Bechtle zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die 6-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Darüber hinaus steigerte Bechtle das EBT um mehr als 9 Prozent auf rund 350 Millionen Euro. Trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen konnte Bechtle in einem äußerst herausfordernden Jahr seine Marktposition behaupten und seinen Wachstumskurs fortsetzen. Dies bestätigt sowohl das widerstandsfähige Geschäftsmodell als auch das starke Management des Unternehmens. Angesichts der Tatsache, dass sich viele Kunden von Bechtle noch in der Frühphase der Digitalisierung befinden und der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals sogar bei 1,6 Mrd. Euro lag, erwarten die Analysten von AlsterResearch eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Bechtle im Jahr 2023e. Die Analysten sehen den Investment Case voll bestätigt und bekräftigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 66,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





