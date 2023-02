DJ MARKT USA/Verhaltenes Geschäft vor Powell-Rede zu erwarten

Für den Start der US-Börsen am Dienstag zeichnet sich ein verhaltenes Geschäft mit positivem Grundton ab. Nach der schwächeren Vortagestendenz liegen die Futures auf die US-Indizes bis zu 0,3 Prozent im Plus. Weil während des Handelsverlaufs ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Terminkalender steht, dürften viele Anleger zunächst abwarten, ob und wie Powell sich zum weiteren geldpolitischen Vorgehen äußert. Nachdem die US-Notenbank aber gerade erst in der Vorwoche das weitere Vorgehen skizzierte, dürfte der Erkenntnisgewinn eher gering bleiben.

Damit dürften die Kurse vor allem von weiteren Unternehmensberichten gemacht werden. Unter anderem öffnen der Chemieriese Dupont de Nemours und der deutsche Industriegasekonzern Linde die Bücher, wobei letzterer seine Aktien ab dem 27. Februar nur noch in den USA notieren lässt.

Für Gesprächsstoff sorgt die möglicherweise bevorstehende Übernahme von Oak Street Health durch CVS Health. Laut Wall Street Journal will CVS Health rund 10,5 Milliarden Dollar bzw 39 Dollar je Aktie bieten. Vorbörslich machen Oak Street einen Satz um rund 35 Prozent auf 35,22 Dollar, während CVS um 1,5 Prozent nachgeben.

Skyworks Solutions verbessern sich um 2,1 Prozent auf Nasdaq.com. Der Chiphersteller hat mit der Vorlage der Geschäftszahlen einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar mitgeteilt.

Die Chegg-Aktie stürzt dagegen um 24 Prozent ab. Der Experte für Bildungstechnologie hat einen enttäuschenden Ausblick abgeliefert.

Noch schlimmer trifft es mit knapp 32 Prozent Minus Bed Bath & Beyond. Die mit finanziellen Problemen kämpfende Einrichtungskette versucht eine Insolvenz abzuwenden und mittels Ausgabe von Aktien und Optionen über 1 Milliarde Dollar zu erlösen - Ausgang ungewiss. Zudem wurde eine neue Interims-Finanzchefin berufen.

