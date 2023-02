Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will das geplante Werk auf eine Kapazität von jährlich 100 Gigawatt Solarwafern und 50 Gigawatt Solarzellen auslegen. Es soll im dritten Quartal 2024 in Betrieb gehen.Während die EU noch diskutiert, wie sich in Europa große Fertigungskapazitäten für Photovoltaik aufbauen lassen, kündigt der chinesische Hersteller Longi mal eben an, umgerechnet 6,2 Milliarden Euro in ein neues Werk zu investieren - und das bereits im dritten Quartal 2024 in Betrieb nehmen zu wollen. Die Kapazität des neuen Werks soll bei jährlich 100 Gigawatt Solarwafern und 50 Gigawatt Solarzellen ...

