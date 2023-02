Die Lösung von Mavenir umfasst Converged Packet Core, BSS, offenes vRAN und OpenBeam Radios

Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der mit cloudnativen, in jeder Cloud ausführbaren Lösungen die Zukunft von Netzwerken gestaltet, meldete heute, dass er der Technologieanbieter ist, der das 4G- und 5G-Netzwerk von Paradise Mobile unterstützt. Paradise Mobile ist ein neu gegründeter cloudnativer Kommunikationsdienstleister (Communications Service Provider, CSP), der agile und innovationsgetriebene Kommunikationserlebnisse für Bermuda schafft.

Paradise Mobile modernisiert seine Dienste und bringt neue technologische Lösungen nach Bermuda, um das Nutzererlebnis insgesamt zu verbessern. Die von Mavenir bereitgestellte Lösung wird die Insel auf den neuesten und fortschrittlichsten Standard bringen, sowohl die Bandbreite als auch die Latenz für die Nutzer verbessern und eine Vielzahl neuer Produkte und Dienste ermöglichen, um einige der größten Service-Herausforderungen für die Insel anzugehen.

Das komplett neue Netz von Paradise Mobile wird von Grund auf mit containerisierten, offenen, interoperablen Komponenten und O-RAN-basierten Funkkomponenten aufgebaut. Mavenir stellt Paradise Mobile ein komplettes End-to-End-Netzwerk einschließlich der Systemintegration zur Verfügung. Das Netzwerk wird mit Softwarekomponenten aus dem umfassenden Portfolio von Mavenir aufgebaut und umfasst Folgendes:

MAVcore: IMS, Voice, Converged Packet Core und Messaging

MAVapps: Digital BSS die Digital Enablement Platform (MDE) von Mavenir

MAVair: Offenes Virtualised Radio Access Network (offenes vRAN) und das OpenBeam-Funkportfolio.

Sam Tabbara, Mitbegründer und CEO von Paradise Mobile, sagte: "Paradise Mobile freut sich über die Zusammenarbeit mit Mavenir, um ein transformatives Netz und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu schaffen. Mit dem Start in Bermuda im Jahr 2023 stellen wir gerne fortschrittliche Technologie und Erlebnisse sowie eine echte Auswahl für die Verbraucher bereit und ermöglichen Wettbewerb. Die Partnerschaft zwischen Paradise Mobile und Mavenir in Bermuda ist die erste Ankündigung in Verbindung mit einer Reihe geplanter Netzmodernisierungen auf anderen Inseln."

Antonio Correa, Senior Regional VP bei Mavenir, führte aus: "Mavenir freut sich, Paradise Mobile bei der Schaffung eines fortschrittlichen, agilen und vollständig automatisierten Netzwerks zu unterstützen, das eine höhere Effizienz und Kapazität in den Märkten bietet, in die Paradise eintritt. Die softwaregesteuerten, cloudnativen Mobilfunknetzkomponenten von Mavenir lassen sich auf einfache und flexible Weise installieren und geben Paradise Mobile die Möglichkeit, neue monetarisierbare Dienste mit einer kurzen Time-to-Market bereitzustellen."

Paradise Mobile baut eine Welt der mühelosen Anbindung mit einem Funknetzwerk der nächsten Generation auf, das in mehreren Märkten und Ländern eingeführt wird. Den Start macht Bermuda im Jahr 2023.

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

