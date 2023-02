DJ Faeser beruft Claudia Plattner zur zukünftigen Chefin der IT-Behörde BSI

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesinnenministerium hat bestätigt, dass die Mathematikerin Claudia Plattner zum 1. Juli neue Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird. Die aktuelle Generaldirektorin für Informationssysteme der Europäischen Zentralbank (EZB) wird damit Nachfolgerin von Arne Schönbohm, der im Herbst aufgrund seiner Nähe zu einem umstrittenen Cyber-Verein von seinem Posten entbunden worden war. In der Übergangszeit soll Vizepräsident Gerhard Schabhüser weiter das BSI leiten.

"Ich freue mich sehr, dass ich mit Claudia Plattner eine herausragende, international vernetzte IT-Sicherheitsexpertin mit großer Managementerfahrung als künftige BSI-Präsidentin gewinnen konnte", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit ihrem Wechsel zum BSI werde erstmals eine Frau an der Spitze einer Sicherheitsbehörde im Bereich des Bundesinnenministeriums stehen.

Mit Plattner will Faeser nach eigenen Angaben die Cybersicherheitsagenda weiter konsequent umsetzen. "Wir werden die digitalen Bürgerrechte und die IT-Sicherheit weiter stärken. Die IT-Sicherheit zu gewährleisten, ist eine staatliche Pflicht. So haben wir es auch im Koalitionsvertrag verankert", sagte Faeser.

Plattner bringe die Erfahrung und Expertise mit, die man in diesen besonders herausfordernden Zeiten für die Cybersicherheit brauche, so die Ministerin. Sie sei sich sicher, dass die Herausforderungen wie der Schutz Kritischer Infrastrukturen und Deutschlands vor Cyberbedrohungen bei Plattner in sehr guten Händen sein würden.

Plattner ist seit Juli 2021 Generaldirektorin für Informationssysteme bei der EZB. Davor leitete sie bei der Bahn-Tochter DB Systel den Bereich, der für die Digitalisierung und Modernisierung des internen IT-Systeme der Deutschen Bahn zuständig ist. Sie ist laut Ministerium seit 20 Jahren im IT-Bereich tätig und hat an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana Mathematik studiert.

Bitkom sieht Plattner vor großen Herausforderungen

Der Digitalverband Bitkom wertete es als gute Nachricht, dass der wichtige Posten am BSI nun endlich besetzt werde. Denn Plattner stehe vor der "großen Herausforderung", das BSI wie geplant zu einer zentralen Institution für IT-Sicherheit auszubauen, die mit den weltweit führenden Sicherheitsbehörden auf Augenhöhe agiert und in Europa Maßstäbe setzt.

"Wir können uns die Kleinstaaterei im Kampf gegen international koordinierte und ausgeführte Cyberattacken nicht länger leisten und brauchen auch deshalb ein starkes und personell wie finanziell gut ausgestattetes BSI", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Nach Ansicht des innenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Hartmann, ist Plattner durch ihre bisherigen beruflichen Stationen "prädestiniert für die wichtige Kooperation innerhalb der EU und mit der Wirtschaft".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

February 07, 2023 07:06 ET (12:06 GMT)

