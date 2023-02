TeamViewer (TMV) hat detaillierte vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 vorgelegt, die im Großen und Ganzen mit den Eckdaten des Anfang Januar veröffentlichten Trading Updates übereinstimmen. Aufgrund des starken Cashflows, der soliden Geschäftsentwicklung und der vielversprechenden Aussichten für 2023 hat TMV gestern beschlossen, eine weitere Ausschüttung an seine Aktionäre vorzunehmen. Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms werden EUR 150 Mio. (dies entspricht derzeit 10 Mio. Aktien oder 5,7% des ausstehenden Kapitals) in zwei Tranchen von jeweils 75 Mio. EUR an die Aktionäre ausgeschüttet. Darüber hinaus erwartet TMV für das Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges Umsatzwachstum in der Größenordnung von 10% bis 14% und strebt eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Profitabilität mit einer erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von rund 40% für das Geschäftsjahr 2023 an. Da sich der Ausblick nahezu vollständig in den Annahmen von AlsterResearch widerspiegelt, bleibt das Rating bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.