Baidu reagiert auf den KI-Hype: Bereits im März soll der chinesische Chatbot-Dienst 'Ernie Bot' an den Start gehen. Die Baidu-Aktie schießt daraufhin in die Höhe. Kann ChatGPT mit der chinesischen Konkurrenz mithalten?

Chinas größter Suchmaschinenbetreiber Baidu will im März einen intelligenten Chatbot namens 'Ernie Bot' auf den Markt bringen. Damit will der Tech-Konzern einen ChatGPT-ähnlichen Dienst für seine Kunden anbieten, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Baidu-Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Kurssprung. An der Frankfurter Börse notiert der Baidu-ADR derzeit mehr als 15 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 153,40 Euro (Stand: 07.02.23, 11:24 Uhr).



Mit dem Start will der chinesische Tech-Konzern westliche Suchmaschinenanbieter wie Google und Microsoft angreifen. Baidu plant, Ernie zunächst in seine wichtigsten Suchmaschinen zu integrieren. Das Tool wird es den Nutzern ermöglichen, Suchergebnisse im Konversationsstil zu erhalten, ähnlich wie bei ChatGPT von OpenAI.

Weltweit setzen immer mehr Tech-Konzerne große Hoffnungen in die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI). Microsoft will in den kommenden Jahren rund zehn Milliarden US-Dollar in das KI-Start-up Open AI investieren. Dessen Chatbot ChatGPT hat in den vergangenen Wochen einen regelrechten KI-Hype ausgelöst.

Der ChatGPT-Hype hat zuletzt auch die Aktienmärkte in seinen Bann gezogen. Aktien, die mit dem Thema KI zu tun haben, sind zuletzt deutlich gestiegen. Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF beispielsweise legte innerhalb eines Monats um fast zwölf Prozent zu.

