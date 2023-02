Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3913/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; S3/09: Julia Resch (11.11.22) - Leoni-Absturz in Deutschland mit Pierer-Facette - sehr gewundert habe ich mich über ein Q&A mit Robert Holzmann, aber letztendlich wars mir klar, wer der Aktienbasher war: Der ORF. Keine Fragen zu Verlusten am Bondmarkt oder die Zwangsrückkäufe zu Horror-Kursen in den Vorjahren. - "Der perfekte Schwung" von Peter Huber und Klaus Molidor ist ein unkonventioneller Roman an der Grenze zum Sachbuch (oder umgekehrt) für alle Verkäufer:innen im Wandel. Im Nachklang eines SportWoche-Podcasts hat mir Sportjournalist Klaus Molidor vom Buch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...