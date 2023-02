DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im Dezember viel schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember viel schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um nur 0,2 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich sank die Produktion um 3,9 (November: minus 0,5) Prozent. Der ursprünglich für November gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 0,2 Prozent wurde auf 0,4 revidiert.

Commerzbank: Deutsche Produktion könnte im Januar steigen

Der unerwartet kräftige Rückgang der deutschen Produktion im Dezember ist nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt auch von Sonderfaktoren ausgelöst worden. "Da die Feiertage fast alle auf das Wochenende fielen, hatte der Dezember 2022 offiziell relativ viele Arbeitstage, von denen aber mehr als sonst durch die häufig üblichen Werksferien zwischen Weihnachten und Neujahr wegfielen, was die Saisonbereinigung nicht ausreichend berücksichtigt", schreibt Solveen in einem Kommentar.

VP Bank: Schwache Aufträge belasten deutsche Produktion

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, findet den deutlichen Rückgang der deutschen Produktion im Dezember bedenklich. "In den vergangenen Monaten haben sich die Lieferkettenschwierigkeiten deutlich gemildert - in vielen Bereichen läuft es sogar wieder reibungslos", schreibt er in einem Kommentar. In Anbetracht des noch immer hohen Auftragsbestandes müsste die Produktion nach seiner Einschätzung jetzt eigentlich anziehen.

IfW: Deutscher Auftragsbestand 10 Prozent einer Jahresproduktion

Die Aktivität der deutschen Industrie wird nach Einschätzung von Niels Jannsen, Leiter Konjunktur Deutschland am IfW Kiel, von den hohen Auftragsbeständen gestützt. "Insgesamt dürften die seit dem Beginn der Pandemie aufgetürmten zusätzlichen Auftragsbestände mehr als 10 Prozent einer Jahresproduktion ausmachen", schreibt Jannsen in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang der Produktion im Dezember.

EZB: 3-jährige Inflationserwartungen von Konsumenten steigen

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Dezember teilweise gestiegen und lagen weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für Dezember hervorgeht, rechneten Konsumenten damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 5,0 (November: 5,0) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 3,0 (2,9) Prozent.

Berenberg: Hoher Gaspreis zwingt Europa zu Innovation

Europas Industrie wird nach Ansicht von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding in den nächsten Jahren von dauerhaft höheren Gaspreisen zu Energieeinsparung durch Innovation gezwungen werden. In einem Kommentar zu den unerwartet schwachen Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im Dezember schreibt der Ökonom: "Als Reaktion auf den Preisanreiz und die Aufforderung der Unternehmensleitung, die Energiekosten so weit wie möglich zu senken, werden die Unternehmen wahrscheinlich mit Innovationen aufwarten."

IfW: Erholung des Welthandels nimmt zu Jahresbeginn Fahrt auf

Der globale Handel hat im Januar nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Fahrt aufgenommen und könnte vor einem längeren Aufschwung stehen. Insbesondere in der EU und in Deutschland nehmen dem Kiel Trade Indicator des Instituts zufolge die Exporte und Importe zu. Der Indikator signalisiert für den Welthandel im Januar mit plus 2,1 Prozent mehr Aktivität als im Vormonat.

Sparkassen-Chefvolkswirte: Stabilitätspakt muss funktionstüchtiger werden

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe haben gefordert, bei der anstehenden Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts das zentrale Problem eines mangelnden Willens zur politischen Durchsetzung der Regeln zu beheben. "Auch die smartesten Fiskalregeln bleiben unwirksam, wenn es keinen glaubwürdigen Sanktionsmechanismus gibt", sagte der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Moritz Kraemer, bei einer Pressekonferenz. "Besser wäre es gewesen, die Einführung von Sanktionen einem unabhängigen Expertengremium wie beispielsweise den bestehenden Fiskalräten zu überlassen."

Claudia Plattner wird neue Chefin der IT-Sicherheitsbehörde BSI - Bericht

Die Mathematikerin Claudia Plattner wird einem Medienbericht zufolge neue Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf die Bundesregierung. Plattner wäre die erste Frau an der Spitze der Behörde mit Sitz in Bonn. Das Bundesinnenministerium war nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Ministerium: Zuschuss für Wagniskapital wird bis Ende 2026 verlängert

Der staatliche Zuschuss "Invest" für Wagniskapital wird um weitere vier Jahre bis Ende 2026 verlängert. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wird zudem der Erwerbszuschuss erstmals seit zehn Jahren von bisher 20 auf nun 25 Prozent angehoben. Damit werden Investitionen von Privatpersonen, sogenannten Business Angels, in junge innovative Unternehmen weiterhin mit steuerfreien Zuschüssen für Beteiligungen an Startups gefördert.

Streiks und Rentenproteste legen zum dritten Mal Teile Frankreichs lahm

Einen Tag nach Beginn der Parlamentsdebatte über die Rentenreform haben Streiks erneut Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Am dritten Protesttag binnen drei Wochen fielen am Dienstag zahlreiche Bahnen, Busse und Unterrichtsstunden aus. Die wichtigsten Gewerkschaften haben gemeinsam zu Demonstrationen aufgerufen. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben.

Bericht: Kreml-Vertraute stark auf britischem Immobilienmarkt vertreten

Fast 52.000 Immobilien in Großbritannien sind der Organisation Transparency International UK zufolge im Eigentum anonymer Investoren, von denen einige der russischen Staatsführung nahestehen. Laut einem von Transparency veröffentlichten Bericht haben die Immobilien einen Gesamtwert von mehr als 6,7 Milliarden Pfund (mehr als 7,5 Milliarden Euro). Insbesondere Luxusimmobilien in London seien mit "verdächtigem Geld" über undurchsichtige Offshore-Firmen gekauft worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Jan 784,404 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Dez 783,828 Mrd CHF

China/Währungsreserven Jan 3,184 Bill USD (Dez: 3,128 Bill USD)

China/Währungsreserven Jan stiegen um 56,8 Mrd USD zum Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.