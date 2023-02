DJ Lufthansa verlängert Verträge von CEO Spohr und CFO Steenbergen - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa-CEO Carsten Spohr steht laut einem Zeitungsbericht vor einer dritten Amtszeit. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Aufsichtsrats berichtet, dürfte dieser bei seiner nächsten Sitzung am 2. März die Verträge von Spohr und Finanzvorstand Remco Steenbergen verlängern. Eine Sprecherin des Airline-Konzerns wollte sich auf Nachfrage von Dow Jones nicht zu dem Zeitungsbericht äußern.

Spohr steht seit Mai 2014 an der Spitze der Lufthansa Group und hat den Konzern durch mehrere schwere Krisen geführt. Dazu zählte der Absturz eines Flugzeugs der Tochter Germanwings in den französischen Alpen im März 2015 mit 150 Opfern. In den vergangenen drei Jahren stand der Konzern wegen des Einbruchs der Luftfahrt im Zuge der Corona-Pandemie kurz vor der Insolvenz und wurde mit Staatshilfen gerettet, die inzwischen zurückgezahlt sind. Seitdem ist der Konzern wieder auf Erholungskurs. Spohrs aktueller Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres.

Die Rückzahlung der Staatshilfen werde in Aufsichtsratskreisen nicht zuletzt als ein Verdienst von Finanzchef Steenbergen gesehen, den man unbedingt halten wolle, schreibt das Handelsblatt weiter. Steenbergen trat Anfang 2021 in den Vorstand ein und bekam zunächst einen Dreijahresvertrag.

