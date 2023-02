DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:30)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.127,75 +0,1% +6,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.558,00 +0,3% +13,9% Euro-Stoxx-50 4.209,99 +0,1% +11,0% Stoxx-50 3.870,32 +0,4% +6,0% DAX 15.336,29 -0,1% +10,2% FTSE 7.878,23 +0,5% +5,2% CAC 7.144,27 +0,1% +10,4% Nikkei-225 27.685,47 -0,0% +6,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,58 -0,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,23 74,11 +1,5% +1,12 -6,5% Brent/ICE 82,04 80,99 +1,3% +1,05 -4,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 57,80 59,53 -2,9% -1,73 -21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,11 1.870,90 +0,1% +1,21 +2,7% Silber (Spot) 22,26 22,28 -0,1% -0,02 -7,1% Platin (Spot) 973,48 974,55 -0,1% -1,08 -8,9% Kupfer-Future 4,03 4,04 -0,1% -0,00 +5,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Für den Start der US-Börsen am Dienstag zeichnet sich ein verhaltenes Geschäft mit positivem Grundton ab. Weil während des Handelsverlaufs ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Terminkalender steht, dürften viele Anleger zunächst abwarten, ob und wie Powell sich zum weiteren geldpolitischen Vorgehen äußert. Nachdem die US-Notenbank aber gerade erst in der Vorwoche das weitere Vorgehen skizzierte, dürfte der Erkenntnisgewinn eher gering bleiben. Allerdings wurde zwischenzeitlich der US-Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht, der einen unerwartet hohen Stellenzuwachs zeigte, zugleich bei der Lohnentwicklung günstig ausfiel mit Blick auf die Inflationsorgen. Damit dürften die Kurse vor allem von weiteren Unternehmensberichten gemacht werden. Für Gesprächsstoff sorgt die möglicherweise bevorstehende Übernahme von Oak Street Health durch CVS Health. Laut Wall Street Journal will CVS Health rund 10,5 Milliarden Dollar bzw 39 Dollar je Aktie bieten. Vorbörslich machen Oak Street einen Satz um rund 35 Prozent auf 35,22 Dollar, während CVS um 1,5 Prozent nachgeben. Um knapp 32 Prozent abwärts geht es für Bed Bath & Beyond. Die mit finanziellen Problemen kämpfende Einrichtungskette versucht eine Insolvenz abzuwenden und mittels Ausgabe von Aktien und Optionen über 1 Milliarde Dollar zu erlösen - Ausgang ungewiss. Zudem wurde eine neue Interims-Finanzchefin berufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -68,5 Mrd USD zuvor: -61,51 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Händler sprechen von einer Konsolidierung oder Verschnaufpause, die nach der Rally um knapp 1.700 Punkte im DAX auch etwas länger anhalten könnte. Nun wartet der Markt auf US-Notenbankchef Chef Jerome Powell und dessen Rede im Economic Club of Washington um 17.00 Uhr MEZ. Anleger werden nach Hinweisen auf die Reaktion der Zentralbank auf die starken US-Arbeitsmarktzahlen vom vergangenen Freitag suchen. Siemens Energy verlieren mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 3,9 Prozent. Zur Refinanzierung der Komplettübernahme der Windenergietochter Siemens Gamesa will sich Siemens Energy mit der Ausgabe neuer Aktien oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten maximal 1,5 Milliarden Euro besorgen. In der zweiten deutschen Reihe geht es für Teamviewer um 14,6 Prozent nach oben. Der Softwareanbieter erfreut mit einem relativ optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr und einem neuen Aktienrückkauf. Synlab brechen dagegen um 21 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. BP ziehen nach einem Rekordgewinn 2022 um 5,5 Prozent an, obgleich der Nettogewinn mit 4,8 Milliarden Dollar unter der Konsensschätzung von 5 Milliarden ausgefallen ist. Stützend wirken aber die um 10 Prozent angehobene Dividende sowie das auf 2,75 Milliarden Dollar angehobene Aktienrückkaufprogramm. Während die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen zum Schlussquartal der BNP Paribas (+2,8%) als "unspektakulär" einstufen, werten sie den Ausblick auf 2025 sowie den Aktienrückkauf positiv.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04h Mo, 17:32h % YTD EUR/USD 1,0710 -0,2% 1,0739 1,0733 +0,1% EUR/JPY 141,40 -0,6% 141,76 142,49 +0,7% EUR/CHF 0,9910 -0,5% 0,9944 0,9956 +0,1% EUR/GBP 0,8928 +0,1% 0,8917 0,8930 +0,9% USD/JPY 132,01 -0,5% 132,04 132,76 +0,7% GBP/USD 1,1997 -0,2% 1,2054 1,2019 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,7948 -0,1% 6,7905 6,8014 -1,9% Bitcoin BTC/USD 22.990,68 +0,5% 22.967,29 23.075,43 +38,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Anleger hielten sich in Erwartung einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im späteren Tagesverlauf zurück. Von der chinesischen Zentralbank erwarte man hingegen eine fortgesetzt eher lockere Geldpolitik, hieß es mit Blick auf moderate Kursgewinne an den chinesichen Börsen. Gesucht waren dort Immobilienaktien, nachdem die Stadt Wuhan den Kauf von Immobilien erleichtert hat. Poly Developments & Holdings stiegen um 1,7 Prozent und China Vanke um 1,6 Prozent. Baidu schossen um 15 Prozent nach oben. Das Internetunternehmen will im nächsten Monat einen Chatbot (Textbasiertes Dialogsystem) mit künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt bringen und verschärft damit den KI-Wettlauf in der Technologiebranche. In Australien gab der S&P/ASX-200 etwas nach, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins das neunte Mal in Folge erhöht hatte. Die RBA signalisierte überdies weitere Zinserhöhungen. In Tokio waren im Gefolge der gestiegenen US-Marktzinsen Finanzwerte wie Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,2%) und T&D Holdings (+1,6%) gefragt. Der Kurs des Stahlkonzerns JFE Holdings fiel um 8,5 Prozent nach einer Gewinnwarnung.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weiten sich kräftig nach oben aus vor dem Hintergrund steigender Zinserwartungen. Laut der Deutschen Bank sind die implizierten Erwartungen an den US-Zinshöhepunkt auf 5,157 Prozent gestiegen, und damit auf den höchsten Stand seit Anfang November. Hintergrund sei der überraschend stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Januar.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE POST

Einen Tag vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post haben Beschäftigte ihren Forderungen nach einer deutlichen Gehaltserhöhung wiederum mit Warnstreiks in verschiedenen Regionen bei der Zustellung sowie in einzelnen Brief- und Paketsortierzentren Nachdruck verliehen.

LINDE

hat im vierten Quartal dank Preiserhöhungen zwar mehr verdient als erwartet, der Umsatz litt allerdings unter ungünstigen Währungswechselkursen und einem leichten Absatzrückgang. Im Gesamtjahr 2022 übertraf Linde die dreimal erhöhte Prognose für den Gewinn. Für das laufende Jahr zeigte sich Linde zuversichtlich und geht von einem Wachstum beim bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen 7 und 10 Prozent aus.

SIEMENS ENERGY

Wegen neuerlicher Problemen bei Siemens Gamesa verschiebt sich das Ziel schwarzer Zahlen voraussichtlich um ein Jahr.

SIEMENS ENERGY

will sich zur Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa mit der Ausgabe neuer Aktien oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zusätzliche maximal 1,5 Milliarden Euro besorgen.

THYSSENKRUPP

holt sich für sein auf digitale Schadenserfassung spezialisiertes Start-up carValoo einen Partner ins Boot. Fleet Technology, ein Lösungsanbieter für Flottenbetreiber, übernimmt 77,5 Prozent der Anteile an der 2020 als interne Ausgründung entstandenen Gesellschaft.

DEUTSCHE BAHN

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert in den Tarifverhandlungen 12 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat.

BECHTLE

ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 stark gewachsen. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 16 Prozent auf 7,28 Milliarden Euro, der Umsatz stieg weitestgehend organisch um mehr als 13 Prozent. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 9 Prozent auf rund 350 Millionen Euro bei einer leicht rückläufigen Marge von 5,8 (Vorjahr: 6,0) Prozent.

EVOTEC

Laetitia Rouxel wird zum 1. April Finanzchefin und Mitglied des Vorstands. Sie folgt auf Enno Spillner, dessen Vertrag Ende März ausläuft und der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

RTL DEUTSCHLAND

stellt sein Zeitschriftengeschäft neu auf, wovon 700 Stellen betroffen sind, davon 200 durch Verkäufe und 500 durch Sparmaßnahmen. RTL will die Kosten im Zuge der Neuaufstellung in allen Bereichen senken.

UNIPER

will bei der indischen Greenko-Gruppe so genanntes grünes Ammoniak kaufen, das klimaneutral hergestellte Vorprodukt für Wasserstoff.

APOLLO/CS FIRST BOSTON

