Kunal Phalpher präsentiert auf der CERAWeek von S&P Global als Teil der Innovation Agora

TORONTO, Ontario - 7. Februar 2023 - Li-Metal Corp. (CSE:LIM) (OTCQB:LIMFF) (FSE:5ZO) ("Li-Metal" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, kündigte heute seine Teilnahme an einem bevorstehenden Investoren-Webinar und an den folgenden Industriekonferenzen an.

Swiss Resource Capital Investor Webinar:

Am 28. Februar 2023 um 11 Uhr ET/17.00 Uhr Swiss Time wird Swiss Resource Capital ein Webinar für Investoren veranstalten, in dem das Management von Li-Metal die Investoren über die Lithiummetall- und Anodentechnologie des Unternehmens informieren und einen Marktausblick geben wird. Für weitere Informationen oder um sich für dieses Webinar zu registrieren, besuchen Sie bitte: http://bit.ly/3DEOlAc

Teilnahme an bevorstehenden Industriekonferenzen:

- Electric Autonomy EV Innovation & Technology Conference 2023 (Toronto, Ontario), 8. Februar 2023:

- Bei dieser Veranstaltung werden Einzelpersonen und Unternehmen vorgestellt, die an der Beschleunigung und Umgestaltung der Elektrofahrzeugindustrie in Kanada arbeiten. Kunal Phalpher, Präsident, wird an der Podiumsdiskussion "Next-Generation Battery Innovations" teilnehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Link.

- TechBlink Konferenz über Batteriematerialien: Next-Generation & Beyond Lithium-Ion (virtuell), 15. und 16. Februar 2023:

- Auf dieser virtuellen Veranstaltung, die sich mit Festkörperbatterien und fortschrittlichen Materialien für Batterien der nächsten Generation befasst, wird Maciej Jastrzebski, CEO und Mitbegründer, einen Vortrag über die Herstellung von Lithiummetall aus Lithiumcarbonat halten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Link.

- NAATBatt 14. Jahrestagung und Konferenz (Phoenix, Arizona), 20. bis 23. Februar 2023:

- Kunal Phalpher und Dean Frankel, Chief Commercial Officer, werden an dieser führenden Konferenz der Batterieindustrie teilnehmen, die vom Handelsverband der fortschrittlichen Batterieindustrie in Nordamerika ausgerichtet wird. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte den Link.

- CERAWeek von S&P Global (Houston, Texas), 6. bis 10. März 2023:

- Diese hoch angesehene Energiekonferenz bringt Branchenführer, Regierungsvertreter und Innovatoren zusammen, um über die Zukunft der globalen Energiemärkte, Geopolitik und Technologie zu diskutieren. Kunal Phalpher wird im Rahmen des Programms Innovation Agora der CERAWeek einen Vortrag halten, der sich auf transformative Technologien für die Zukunft der Energie konzentriert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den https://ceraweek.com/index.html.

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und ermöglichen leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.li-metal.com

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Li-Metal Investor Kontakt:

Salisha Ilyas

mailto:ir@li-metal.com

Telefon: +1 647 494 4887

Li-Metal Medienkontakt:

Harry Nicholas

mailto:Li-MetalPR@icrinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69173Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69173&tr=1



Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.