ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zur Rose von 23,50 auf 43,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den Verkauf des Schweiz-Geschäfts, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch falle zwar ein signifikanter operativer Gewinnbeitrag der Online-Apotheke weg, allerdings bessere sich die Finanzsituation und das Management könne dem verbliebenen Geschäft mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Wachstumserwartungen in Deutschland erachte er aber weiterhin für überzogen./AWP/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 18:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.