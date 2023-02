MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Linde nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Industriegase-Konzern habe im vergangenen Jahr trotz einer sich abschwächenden Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Ergebnisausblick (EPS) auf 2023 habe etwas Luft nach oben. Dagegen fielen die geplanten Investitionen höher als erwartet aus./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 12:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

