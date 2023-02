Neue Präsenz in Dubai reduziert Latenz für Unternehmen und ISPs im Nahen Osten mit 15 Tbit/s dedizierter Kapazität

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein führender Anbieter von Performance-Management-, Cybersicherheits- und DDoS-Schutzlösungen, gab heute bekannt, dass es seine Führungsposition im DDoS-Schutz ausgebaut hat, indem es seine Arbor Cloud Attack Mitigation Scrubbing Centers global auf 15 Standorte erweitert hat, mit einer dedizierten Kapazität von 15 Terabit pro Sekunde (Tbit/s). Darüber hinaus schuf NETSCOUT eine neue Präsenz in Dubai, die es regionalen Unternehmen und ISPs ermöglicht, DDoS-Angriffe schneller und effizienter abzuwehren, indem sie die Latenz verringern.

Arbor Cloud ist Teil der Adaptive DDoS Defense-Lösung von NETSCOUT und bietet einen Cloud-basierten, automatisierten oder auf Abruf verwalteten Dienst zur Abwehr von DDoS-Angriffen, der umfassenden Schutz vor modernen, komplexen Multi-Vektor-DDoS-Angriffen bietet. In Zusammenarbeit mit Arbor Edge Defense (AED), einer lokalen, ständig aktiven "zustandslosen" Lösung, die inline im Kundennetzwerk installiert wird, bietet Arbor Cloud einen hochverfügbaren "Backstop" für die Echtzeit-DDoS-Abwehrfunktion von AED. Per "Cloud-Signalisierung" an Arbor Cloud kann AED automatisch die zusätzliche Kapazität beziehen, die erforderlich ist, um Angriffe beliebiger Größe von der Infrastruktur des Kunden abzuwehren besonders solche, die die Kapazität seiner Internetverbindung überschreiten. Arbor Cloud bietet auch eine ständig aktive Cloud-basierte Lösung für Kunden, die AED nicht vor Ort installiert haben.

Arbor Cloud wird durch die Sichtbarkeits- und Bedrohungserkennung von Arbor Sightline unterstützt, die mit dem Arbor Threat Mitigation System (TMS) zusammenarbeitet, um den Datenverkehr von DDoS-Angriffen mit chirurgischer Präzision zu beseitigen. Sowohl Arbor Cloud als auch AED nutzen die globalen Sichtbarkeits- und DDoS-Bedrohungsinformationen, die von NETSCOUTs ASERT und ATLAS® Intelligence Feed (AIF) bereitgestellt werden, um die neuesten DDoS-Bedrohungen automatisch zu stoppen.

"Mit 15 Tbit/s dedizierter Kapazität bietet Arbor Cloud einen Service, der einzigartig ist und sich von vielen Content-Delivery-Anbietern unterscheidet, die eine höhere Gesamtkapazität angeben, aber letztendlich nur begrenzten Schutz vor Multi-Vektor-DDoS-Angriffen bieten", sagte Michael Szabados, Chief Operating Officer von NETSCOUT. "Darüber hinaus wird Arbor Cloud von ASERT unterstützt, einem Team branchenführender Experten zur Abwehr von DDoS-Angriffen. Wenn sich Ihr SecOps-Team einem Angriff gegenüber sieht, werden Sie sich wünschen, dass ASERT schon bereit steht, um Ihnen zu helfen, die Situation schnell zu entschärfen, bevor sie negative Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat."

ASERT ist ein erstklassiges Sicherheitsforschungs- und Analyseteam, das sich aus Experten mit verschiedenen Hintergründen zusammensetzt, darunter militärische Geheimdienste, Strafverfolgung, Software Engineering, Cyber-Bedrohungsabwehr, Malware Reverse Engineering und Datenwissenschaft. ASERT verfolgt DDoS-Angriffe und -Kampagnen in fast allen Ländern und überwacht diese Angriffe, die von Botnets, Booter/Stresser-Diensten und verschiedenen Angriffstools stammen, nahezu in Echtzeit. ASERT arbeitet regelmäßig mit Kollegen und vielen der weltweiten Computer Emergency Response Teams (CERTs) zusammen, um gemeinsam DDoS-Angriffe und -Bedrohungen zu bekämpfen.

Arbor Cloud bietet einen Datenfluss-Überwachungsdienst zur schnellen Erkennung von DDoS-Angriffen, der an Arbor Cloud gesendete Datenfluss-Aufzeichnungen jetzt verschlüsselt übermittelt. Darüber hinaus hat Arbor Cloud sein Webportal mit "Authentifizierung durch einmaliges Anmelden" ausgestattet. Klicken Sie hier, um mehr über Arbor Cloud zu erfahren.

Über NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) schützt die vernetzte Welt vor Cyberangriffen sowie Leistungs- und Verfügbarkeitsunterbrechungen durch die einzigartige Sichtbarkeitsplattform des Unternehmens und die Lösungen, die auf seiner bahnbrechenden Deep Packet Inspection-at-Scale-Technologie beruhen. NETSCOUT bedient die weltweit größten Unternehmen, Service Provider und Organisationen des öffentlichen Sektors. Erfahren Sie mehr unter www.netscout.com oder folgen Sie @NETSCOUT auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Alle Rechte vorbehalten. NETSCOUT, das NETSCOUT-Logo, Guardians of the Connected World, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE und Omnis sind eingetragene Marken oder Marken von NETSCOUT SYSTEMS, INC. oder auch seinen Tochtergesellschaften oder auch verbundenen Unternehmen in den USA oder auch anderen Ländern. Erwähnte Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005078/de/

Contacts:

Redaktion:

Maribel Lopez

Manager, Marketing Corporate Communications

+1 781 362 4330

maribel.lopez@netscout.com

Chris Shattuck

Finn Partners for NETSCOUT

+1 404 502 6755

NETSCOUT-US@FinnPartners.com