München (ots) -Nach der Zusage Deutschlands Kampfpanzer zu liefern, fordert die Ukraine nun Kampfjets.Droht der Westen Kriegspartei zu werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen? Darüber diskutieren der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.Er ist einer der vielseitigsten und beliebtesten Künstler Deutschlands. Seit vierzig Jahren begeistert er sein Publikum mit anarchischer Komik und handgemachter Musik. Jetzt geht er mit neuem Programm auf Tour. Im Studio der Musiker und Entertainer Helge Schneider.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.Die Gäste:Gerhart Baum, FDP(Bundesinnenminister a.D.)Sahra Wagenknecht, Die Linke(Bundestagsabgeordnete)Helge Schneider (Musiker und Entertainer)Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)Dagmar Rosenfeld (Welt am Sonntag)Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5435365