Der Mobilfunkrouter Digi IX10 unterstützt CBRS- oder Anterix-Bänder für Smart-Grid-Anwendungen, die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität in die Strominfrastruktur bringen

Digi International (NASDAQ: DGII), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), Konnektivitätsprodukten und -Services, erweitert sein Lösungsportfolio zur Unterstützung privater Mobilfunknetze und hat heute auf der DistribuTECH 2023 neue Versionen seines vielfach eingesetzten Mobilfunkrouters Digi IX10 vorgestellt. Die neue Lösung ermöglicht es Stromversorgern, private Mobilfunknetze einzurichten, die das gemeinsam genutzte CBRS-Band 48 oder das lizenzierte Anterix-Band 8 mit 900 MHz nutzen.

Der Digi IX10 baut auf seinem umfangreichen Portfolio an PCN-Geräten für private Netzwerke (Private Cellular Networks) auf und ist ein vollwertiger Mobilfunkrouter, der störungsfreie Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer kombiniert. Flexible Stromversorgungs- und Konnektivitätsoptionen machen ihn zu einer vielseitigen und kosteneffizienten Wahl für Stromversorgungsunternehmen, Hersteller von Smart-Grid-Geräten und andere Akteure, die die Datenübertragung kritischer Infrastrukturen über private Mobilfunknetze sichern müssen einschließlich Varianten für das lizenzierte 900-MHz-Spektrum Anterix und das 3,5-GHz-Spektrum CBRS.

"Auf dem Energieversorgungsmarkt entwickelt sich privates Breitband schnell zu einem Muss für die Netzmodernisierung", sagte Carlos L'Abbate, CTO von Anterix. "Als der landesweit größte Inhaber von lizenzierten Frequenzen im 900-MHz-Band begrüßt unser Anterix Active Ecosystem die jüngste Ergänzung des Portfolios an PCN-fähigen Routern von Digi. Gemeinsam sind Digi und Anterix einzigartig positioniert, um Versorgungsunternehmen dabei zu helfen, einen sicheren, widerstandsfähigen und vom Kunden kontrollierten Betrieb zu erreichen."

Die neue Digi-Lösung eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungsfällen in der Industrie und im Versorgungssektor, einschließlich der Automatisierung von Übertragungs- und Verteilungssystemen, der Anbindung von Netzanlagen, der Messung, der Überwachung der Stromqualität und der Ferninstrumentierung sowie der Aufladung von Elektrofahrzeugen, Solarparks und anderen Versorgungsanwendungen, die mehr Intelligenz, Transparenz und Edge Computing erfordern.

"Wenn es um die Modernisierung unserer Netzinfrastruktur geht, bleibt Konnektivität eine der wichtigsten Anforderungen", sagte Kinana Hussain, Vice President of Product Management bei Digi International. "Das neueste Modell des Digi IX10 erweitert unser PCN-Geräteportfolio und bekräftigt in Verbindung mit dem Digi Remote Manager unser Engagement für die Bereitstellung der intelligenten und erschwinglichen Konnektivität, die von den Beteiligten in der Stromversorgungsbranche benötigt wird."

Zu den PCN-Lösungen von Digi gehört Digi Remote Manager (Digi RM), das Kommandozentrum, das die Orchestrierung, Verwaltung und Sichtbarkeit von PCN-Geräten ermöglicht. Digi RM ermöglicht eine weitgehend automatisierte Bereitstellung, Massenkonfiguration, Wartung und Unterstützung, selbst für Tausende von Geräten. Mit Digi RM können Versorgungsunternehmen Digi-Geräte evaluieren, aktualisieren und konfigurieren, während sie gleichzeitig einen Einblick in den Netzwerkzustand erhalten. Digi bietet auch eine Fernverwaltungsoption für Installationen vor Ort an, die eine vollständige Kontrolle und Anpassung ihrer Netzwerkinfrastruktur erfordern.

"Digi International ist seit vielen Jahren ein wichtiges Mitglied der OnGo Alliance", sagte Alan Ewing, Executive Director der OnGo Alliance. "Die Markteinführung des Digi IX10 für CBRS ist ein weiterer Meilenstein bei der fortschreitenden Einführung von 4G LTE- und 5G-Lösungen, die gemeinsam genutzte Frequenzen nutzen. Diese Ergänzung des breiten Portfolios an PCN-Lösungen des Unternehmens wird Versorgungsunternehmen und auch anderen Unternehmen mehr Einsatzmöglichkeiten bieten, während sie danach streben, die Widerstandsfähigkeit der Netzinfrastruktur des Landes zu verbessern."

Eigenschaften und Vorteile des IX10:

- Redundante Konnektivität mit Dual-SIMs und Digi SureLink für Failover von privaten zu öffentlichen Netzwerken oder dualen öffentlichen Netzwerken. Sicherheit- Eingebautes Digi TrustFence für Gerätesicherheit, Geräteidentität und Datenschutz.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein führender globaler Anbieter von Konnektivitätsprodukten, Services und Lösungen des Bereichs Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Wir helfen unseren Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu schaffen und entscheidend wichtige Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen und die Zahlen steigen weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.digi.com.

