Andersen Global erweitert seine Abdeckung in der Schweiz durch eine Kooperationsvereinbarung mit Exactio und verstärkt damit die bestehende Präsenz in der Region durch weitere Global-Mobility-Fähigkeiten.

Mit Sitz in Basel und von den Managing Partners Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen und Alberto Perez geleitet, bietet Exactio Global Mobility und professionelle Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Das Team des Unternehmens verfügt insgesamt über mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Schweizer Geschäftswelt und ist auf die Einhaltung von internationalen Steuer-, Lohnbuchhaltungs- und Sozialversicherungsvorschriften sowie die Arbeitgeber-Berichterstattung spezialisiert.

"Unsere Firma unterhält starke Beziehungen zu unseren Kunden durch die Bereitstellung wirkungsvoller und innovativer Lösungen, die ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen", sagte Karin Verheijen. "Die enge Zusammenarbeit mit der bestehenden Mitgliedsfirma und der Kooperationsfirma in der Schweiz ermöglicht uns einen weiteren Ausbau unserer Fähigkeiten und bietet die Möglichkeit zum Wachstum, da wir uns dem Ziel verschrieben haben, unseren Kunden lokal und global erstklassigen Service zu bieten."

"Die Kenntnisse von Per, Karin und ihrem Team im Sektor Global Mobility unterstützen unser Engagement, unseren Kunden weltweit ganzheitliche Lösungen anzubieten, und versprechen eine synergetische Arbeitsbeziehung mit den Mitglieds- und Kooperationsfirmen unseres Unternehmens", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. "Dies bildet einen kontinuierlichen Schwerpunkt unseres Geschäfts, um zusätzliche individuelle grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten und unsere Fähigkeiten zur Unterstützung von Unternehmen in diesem Bereich zu erweitern. Wir werden in naher Zukunft eine Struktur für dieses Leistungsangebot formalisieren."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 13.000 Spezialisten auf der ganzen Welt und ist über seine Mitglieds- und Kooperationsfirmen an über 390 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

