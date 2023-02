Die Aktien von Aurubis können sich auch am heutigen Dienstag im bisherigen Handel im Bereich des 10er-EMA halten und deuten damit weitere Stärke an. Aktuell zeigen sich die Papiere wie bereits am Vortag zudem mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung zum Vortag wenig geändert. Solange das heutige Tagestief nicht mehr nachhaltig unterschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...