Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 1,103 USD unter Druck und hat die Abwärtsdynamik am heutigen Dienstag weiter fortgesetzt. EUR/USD nimmt dabei nun Kurs auf den 50er-EMA im Bereich von 1,066 USD. Die Long-Position im Bereich des 10er-EMA wurde bei 1,075 USD ausgestoppt. Es bietet sich nun eine weitere Long-Chance im Bereich des 50er-EMA im Tageschart an. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. ...

