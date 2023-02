A1 Telekom Austria plant die Abspaltung und das Listing des Funkturm-Geschäfts, welches 15.000 Funkmasten umfasst, an der Wiener Börse. Die Hauptaktionäre, ÖBAG und America Movil, die ihren Syndikatsvertrag um 10 Jahre verlängert haben, unterstützen das Vorhaben. Auch eine Änderungen in der Vorstandsstruktur nach Ablauf der derzeitigen Amtszeit der Vorstandsmitglieder wurde seitens der Syndikatspartner vereinbart. Das Recht, den Vorstandsvorsitzenden zu stellen, soll von der ÖBAG auf America Movil übergehen. Für die Analysten von Raiffeisen Research kommt dies angesichts der Beteiligungsverhältnisse (America Movil 51,0 Prozent, ÖBAG 28,4 Prozent) nicht überraschend, wie sie in einer Kurzmitteilung meinen. Auch die ...

