Bei einem Frontalaufprall auf dem Prüfstand splitterte die in die Karosserie integrierte Solartechnologie nicht, berichtet das Unternehmen. Das Tempo bei der Kollision betrug 50 Kilometer pro Stunde.Sono Motors hat sein geplantes Serien-Elektroauto Sion einem ersten Crashtest unterzogen: Das zertifizierte Institut CSI hat den Sion auf seinem Teststand in Italien mit 50 Kilometern pro Stunde frontal aufprallen lassen. Wie das Fahrzeug selbst dabei abschnitt, teilte das Unternehmen nicht mit - außer dass das Ergebnis den Erwartungen entsprach. Wohl aber, wie die in die Karosserie integrierte, selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...