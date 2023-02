Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigt eine neue Methode an, die Entwicklern dabei helfen soll, ein größeres Publikum weltweit zu erreichen, indem sie sich über die Cloud mit mehr Gamern verbinden und ein neues Pay-as-you-go-Modell anbieten. Xsolla bekräftigt seinen Glauben an die Zukunft der Cloud-Technologien und treibt seine Cloud-Gaming-Lösung voran, um Entwicklern dabei zu helfen, mehrere Technologien und Streaming-Anbieter mit weniger Schritten und geringerem Zeitaufwand zusammenzufassen, und so die Markteinführung für seine Partner zu beschleunigen.

Mit dem Wachstum der Videospielbranche in den letzten Jahren haben sich auch die cloudbasierten Technologien weiterentwickelt, die Unternehmen bei ihrer Arbeit unterstützen. Xsolla plant, die vorgefertigten Tools bei lokalen Anbietern zu integrieren und die globale Infrastruktur von Xsolla für die Schaffung markenbezogener Online-Erlebnisse zu nutzen, bei denen Gamer auf jedem Gerät spielen können. Xsolla ist davon überzeugt, dass sich die Integrationskosten und die Zeit bis zur Markteinführung von Spielen weiter verringern, wenn mehr Spiele in die Cloud verlagert werden.

"Xsolla ist begeistert von den potenziellen Möglichkeiten des Cloud-Gaming. Unsere Vision lautet, Spiele einem größeren Benutzerkreis zugänglich zu machen, sie in die Hände von mehr Gamern zu geben und sie für jeden, jederzeit und überall über die Cloud zugänglich zu machen", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Wir engagieren uns für die Unterstützung von Entwicklern. Wir führen die Streaming-Technologie, auf denen die Spiele basieren, zusammen und geben Entwicklern die Möglichkeit, fesselnde Online-Erlebnisse für Spieler weltweit zu schaffen. Auf diese Weise können die Entwickler ihr Publikum besser erreichen."

Mit der Einführung der Cloud-Gaming-Lösung möchte Xsolla auch dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Cloud-basierten Spielen für Gamer auf der ganzen Welt zu erhöhen und ihnen die Möglichkeit zu geben, gemäß dem Pay-as-you-go-Modell für ihre Spielerlebnisse zu zahlen. Gamer können jetzt Spiele online testen, die in ihrer Region bisher nicht verfügbar waren, und zahlen nur für die Zeit, in der sie gespielt haben. Entwickler erhalten wichtige Einblicke in das Nutzerverhalten und in Umsatzprognosen, die ihnen bei der Entwicklung künftiger Spiele und Updates helfen. Mit der Cloud-Erfahrung kann jeder gewinnen und das Spiel genießen.

Xsolla entwickelt das Cloud-Gaming-Erlebnis für die Branche weiter, um das Erlebnis für Entwickler und Gamer auf der ganzen Welt deutlich zu verbessern. Entwickler können eine Demo dieser Lösung auf der 2023 Game Developers Conference in San Francisco vom 21. bis 24. März erleben. Um sofort zu starten und Xsolla dabei zu unterstützen, Cloud-Gaming-Erfahrungen in die Welt zu bringen, besuchen Sie: https://xsolla.pro/rw14cg

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen für Videospiele und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

