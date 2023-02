Mainz (ots) -Woche 6/23Di., 7.2.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Tausende Tote nach Erdbeben - Katastrophe in der Türkei und SyrienModeration: Ralph Szepanski19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 ZDFzeit (VPS 20.15)Prinz und Rebell - Harry gegen das Königshaus21.15 frontal (VPS 21.00)(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)Mi., 8.2.Bitte Programmänderung ab 4.20 Uhr beachten:4.20 frontal (VPS 3.50)4.55- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30Fr., 10.2.5.30 ZDF-MorgenmagazinModeration:Bitte Änderung beachten:5.30 - 7.00 Mitri Sirin7.00 - 9.00 Mitri Sirin, Andreas WunnBitte streichen: Sara El Damerdash________________________23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Happy Birthday, Bert!Was hat uns Bertolt Brecht heute noch zu sagen?Woche 7/23Sa., 11.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 sportstudio live (HD/UT)Weltcup Nordische KombinationSkispringen FrauenZusammenfassung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 9.45 UhrWeltcup Nordische KombinationSkispringen MännerÜbertragung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 10.40 UhrRodel-WeltcupDoppelsitzer FrauenZusammenfassung aus WinterbergReporter: Norbert Galeskeca. 10.50 UhrAlpine Ski-WMAbfahrt FrauenÜbertragung aus Méribel/FrankreichReporter: Julius HilfenhausModeration: Lena KestingExperte: Marco Büchelca. 12.15 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.20 UhrWeltcup SkispringenFrauenZusammenfassung aus Hinzenbach/ÖsterreichReporterin: Eike Papsdorfca. 12.35 UhrBob-WeltcupMonobob FrauenZusammenfassung aus Innsbruck/ÖsterreichReporter: Michael Kreutzca. 12.50 UhrWeltcup Nordische Kombination5 km Langlauf FrauenÜbertragung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 13.10 UhrRodel-WeltcupEinsitzer Männer, 2. LaufÜbertragung aus WinterbergReporter: Norbert Galeske____________________zu Sa., 11.2.ca. 13.35 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 13.40 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf MännerÜbertragung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 14.20 UhrBiathlon-WM (AD)10 km Sprint MännerÜbertragung aus OberhofReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 16.00 UhrRodel-WeltcupDoppelsitzer MännerZusammenfassung aus WinterbergReporter: Norbert Galeskeca. 16.10 UhrWeltcup SkispringenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Lake Placid/USAReporter: Stefan Bier, Toni Innauerca. 16.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrBob-WeltcupViererbobZusammenfassung aus Innsbruck/ÖsterreichReporter: Michael Kreutzca. 17.10 UhrWeltcup SkispringenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Lake Placid/USAReporter: Stefan Bier, Toni Innauerca. 17.50 UhrEisschnelllauf-WeltcupZusammenfassung aus Tomaszow Mazowiecki/PolenReporter: Hermann ValkyserModeration im Studio: Katrin Müller-HohensteinSkisprung-Weltcup bei sportstudio.de:Super-Team Männer aus Lake Placid / USAmit den Reportern Stefan Bier und Toni Innauerab 23.00 Uhr im LivestreamSo., 12.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.15 sportstudio live (HD/UT)Weltcup Nordische KombinationSkispringen MännerZusammenfassung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 10.45 UhrAlpine Ski-WMAbfahrt MännerÜbertragung aus Courchevel/FrankreichReporter: Michael PfefferModeration: Lena KestingExperte: Marco Büchelca. 12.15 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.20 UhrRodel-WeltcupEinsitzer FrauenÜbertragung aus WinterbergReporter: Norbert Galeskeca. 12.55 UhrBob-WeltcupZweierbob FrauenZusammenfassung aus Innsbruck/ÖsterreichReporter: Michael Kreutzca. 13.10 UhrBiathlon-WM (AD)10 km Verfolgung FrauenÜbertragung aus OberhofReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 14.15 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf MännerÜbertragung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 14.45 UhrWeltcup Nordische Kombination5 km Langlauf FrauenZusammenfassung aus SchonachReporter: Volker GrubeModeration: Florian Zschiedrichca. 15.05 Uhrheute Xpress (HD/UT)____________________\u2003zu So., 12.2.ca. 15.07 UhrAktion Mensch Gewinner (HD/UT)Moderation: Rudi Cerneca. 15.10 UhrBiathlon-WM (AD)12,5 km Verfolgung MännerÜbertragung aus OberhofReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 16.20 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 16.25 UhrBob-Weltcup, FinaleViererbob, 2. LaufÜbertragung aus Innsbruck/ÖsterreichReporter: Michael Kreutzca. 17.00 UhrWeltcup SkispringenSkispringen Männer, 1. DurchgangZusammenfassung aus Lake Placid/USAReporter: Stefan Bier, Toni Innauerca. 17.10 UhrWeltcup SkispringenSkispringen Männer, 2. DurchgangÜbertragung aus Lake Placid/USAReporter: Stefan Bier, Toni InnauerModeration im Studio: Katrin Müller-HohensteinWoche 9/23So., 26.2.19.30 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBitte Änderung beachten:VerschollenBitte streichen: Verschollenes(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 3.3.2023,um 1.45 Uhr beachten.)