BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu will in Kürze einen Chatbot auf den Markt bringen, der als eine Alternative zur KI-Software ChatGPT dienen soll. Chinas größter Suchmaschinendienst Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085) hat sich auf die Themengebiete Mobile und künstliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...