Trotz des jüngsten Rücksetzers steht der Goldpreis auf Drei-Monats-Sicht immer noch satt im Plus. Ähnlich wie für die Aktienmärkte lief es vor allem im Januar richtig rund. Die Korrelation zwischen Gold und Aktien nimmt zu, erklärt Thorsten Polleit, Chefvolkswirt beim Goldhändler Degussa, im Interview. Im aktuellen Zinsumfeld gebe es für Goldanleger einiges zu beachten, so der Experte. Zum einen steige der Goldpreis langfristig mit der Ausweitung der Geldmenge. Zum anderen stiegen aber auch die Opportunitätskosten der Goldhaltung, wenn die Zinsen steigen. Was es bei Gold als Anlageklasse zu beachten gibt, warum er physisches Gold bevorzugt und wie die richtige Gold-Beimischung im Depot aussieht: Die Antworten gibt's im Video!