Im Zuge der neuen ESG- und Klimavorschriften bietet MSCI Corporate Sustainability Insights börsennotierten Unternehmen Zugang zu Metriken, mit denen sie Ziele setzen und Fortschritte verfolgen können

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Instrumenten und Dienstleistungen zur Entscheidungsunterstützung für die globale Investmentgemeinschaft, hat heute die Einführung von MSCI Corporate Sustainability Insights bekannt gegeben einer Lösung, die das Verständnis von Führungskräften im Bereich Nachhaltigkeit in Unternehmen für die ESG- und Klima-Herausforderungen und -Chancen ihrer Unternehmen verbessern soll.

MSCI Corporate Sustainability Insights bietet Führungskräften von Unternehmen, die von MSCI ESG Research beobachtet werden, die Möglichkeit, ihre ESG- und Klimadaten zu messen und mit denen ihrer Konkurrenten zu vergleichen sowie gleichzeitig potenzielle Lücken in der Offenlegung durch intuitive Diagramme, Grafiken und Karten zu identifizieren.

Die Funktionen von MSCI Corporate Sustainability Insights, die von MSCI ESG Research LLC verwaltet werden, sind darauf ausgerichtet, Unternehmen zu unterstützen:

Optimierte Einblicke zur Unterstützung der strategischen Planung und zur Förderung des Engagements der Anleger durch neue Visualisierungen der Risiko- und Leistungsdaten von MSCI ESG Research, einschließlich der ESG-Ratings, der ESG-Kontroversen und der Profile für die Nettoausrichtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens;

Einblicke in ihr Risiko und ihre Übereinstimmung mit den globalen Temperaturzielen durch die Lösungen Climate Value-at-Risk und Implied Temperature Rise von MSCI ESG Research;

Hilfe bei der Identifizierung potenzieller Lücken bei der Offenlegung von Verpflichtungen in Bezug auf den Kohlenstoffausstoß durch das MSCI Target Explorer-Tool; und

Einblicke in klimabezogene Risiken und Chancen im Vergleich zu Branchenkollegen, basierend auf den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

MSCI ESG Research misst und modelliert die ESG-Performance von Unternehmen seit über 40 Jahren durch eine umfangreiche Sammlung von öffentlich gemeldeten Daten und durch direkten Kontakt mit Unternehmen. Die zunehmende Bedeutung von ESG für Investoren und Unternehmen in den letzten Jahren sowie die höheren regulatorischen Anforderungen an die Berichterstattung haben dazu geführt, dass die Unternehmen selbst mehr Daten offenlegen und an MSCI ESG Research weitergeben. Im Jahr 2022 interagierten 3.989 Unternehmen (43 %) im MSCI ACWI Investible Market Index direkt mit MSCI ESG Researchi

Da die Aufsichtsbehörden damit begonnen haben, TCFD-konforme Regeln vorzuschreiben, geben auch mehr Unternehmen Netto-Null-Zusagen ab. Im März 2022 hatten 1.330 der mehr als 2.900 Unternehmen des MSCI ACWI Index Ziele zur Emissionsreduzierung festgelegtii

Im Gleichschritt mit den institutionellen Anlegern, die sich in Richtung Netto-Null-Emissionen und andere ESG- und Klimaziele bewegen, erhöhen die Unternehmen auch ihre klimabezogenen Datenangaben. Die Anzahl der Datenpunkte zum Klimawandel, die Unternehmen an MSCI ESG Research übermittelten, stieg zwischen 2021 und 2022 von 9.914 auf 14.648iii

Beth Byington, Global Head of Corporate ESG and Climate Solutions bei MSCI, sagte"Die ESG- und Klimabedürfnisse von Unternehmen haben sich in den letzten Jahren mit den neuen Berichtsanforderungen von Regulierungsbehörden und institutionellen Anlegern dramatisch entwickelt. Für börsennotierte Unternehmen ist es heute wichtiger denn je, mit diesen Zielgruppen eine gemeinsame Sprache über finanzielle Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Themen wie dem Klimawandel zu sprechen. MSCI Corporate Sustainability Insights wurde geschaffen, um Unternehmensführern, wie etwa Chief Sustainability Officers, zu helfen, mehr Transparenz in ihr ESG- und Klimaprofil zu bringen. Wir hoffen, dass diese tieferen Einblicke es ihnen ermöglichen werden, schnell und entschlossen zu handeln, um ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Über die Produkte und Dienstleistungen von MSCI ESG Research

Die Produkte und Services von MSCI ESG Research LLC bieten Unternehmen auf der ganzen Welt umfassende Forschung, Ratings und Analysen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die ESG-Ratings, Daten und Analysen von MSCI ESG Research LLC fließen außerdem in den Aufbau von MSCI ESG-Indizes ein. MSCI ESG Research LLC ist ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940 und eine Tochtergesellschaft von MSCI Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter msci.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und bergen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken könnten, sind im Jahresbericht von MSCI auf Form 10-K für das letzte, zum 31. Dezember beendete Geschäftsjahr beschrieben, der bei der SEC eingereicht wurde. MSCI ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. MSCI gewährt keine Rechte oder Lizenzen zur Nutzung ihrer Produkte oder Dienstleistungen ohne eine entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERES IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG IM WEITESTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUS.

Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Texte, Daten, Grafiken, Diagramme (zusammen die "Informationen") sind Eigentum von MSCI Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften (zusammen "MSCI") oder der Lizenzgeber von MSCI, direkter oder indirekter Lieferanten oder Dritter, die an der Erstellung oder Zusammenstellung von Informationen beteiligt sind (zusammen mit MSCI die "Informationsanbieter"), und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI weder ganz noch teilweise geändert, zurückentwickelt, reproduziert oder weiterverbreitet werden. Alle Rechte an den Informationen liegen bei MSCI und/oder ihren Informationsanbietern.

Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder zur Überprüfung oder Korrektur anderer Daten oder Informationen verwendet werden. Die Informationen dürfen beispielsweise (aber nicht ausschließlich) nicht zur Erstellung von Indizes, Datenbanken, Risikomodellen, Analysen, Software oder in Verbindung mit der Emission, dem Angebot, dem Sponsoring, der Verwaltung oder der Vermarktung von Wertpapieren, Portfolios, Finanzprodukten oder anderen Anlageinstrumenten verwendet werden, die auf den Informationen oder anderen MSCI-Daten, -Informationen, -Produkten oder -Dienstleistungen beruhen, mit ihnen verbunden sind, sie nachverfolgen oder anderweitig von ihnen abgeleitet sind.

Der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt. KEINER DER INFORMATIONSANBIETER GIBT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN (ODER DIE DURCH DEREN NUTZUNG ERZIELTEN ERGEBNISSE), UND JEDER INFORMATIONSANBIETER LEHNT IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR ORIGINALITÄT, RICHTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, NICHTVERLETZUNG, VOLLSTÄNDIGKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN AB.

Ohne das Vorstehende einzuschränken und soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, haftet der Informationsanbieter in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, strafende oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder sonstige Schäden, selbst wenn er über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Das Vorstehende schließt keine Haftung aus oder beschränkt sie, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, einschließlich und ohne Einschränkung (soweit zutreffend) jede Haftung für Tod oder Körperverletzung, soweit eine solche Verletzung auf Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Unterlassung von ihm selbst, seinen Bediensteten, Vertretern oder Unterauftragnehmern zurückzuführen ist.

Informationen, die historische Informationen, Daten oder Analysen enthalten, sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. In der Vergangenheit erzielte Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Informationen sollten nicht als Ersatz für die Fähigkeiten, das Urteilsvermögen und die Erfahrung des Nutzers, seines Managements, seiner Mitarbeiter, Berater und/oder Kunden bei Investitions- und anderen Geschäftsentscheidungen dienen. Alle Informationen sind unpersönlich und nicht auf die Bedürfnisse einer Person, eines Unternehmens oder einer Gruppe von Personen zugeschnitten.

Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Verkauf (oder eine Aufforderung zum Kauf) von Wertpapieren, Finanzprodukten oder anderen Anlageinstrumenten oder Handelsstrategien dar.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Ein Engagement in einer Anlageklasse oder Handelsstrategie oder einer anderen Kategorie, die durch einen Index repräsentiert wird, ist nur über investierbare Instrumente von Dritten (falls vorhanden) möglich, die auf diesem Index basieren. MSCI emittiert, sponsert, unterstützt, vermarktet, bietet an, prüft oder äußert sich anderweitig nicht zu Fonds, ETFs, Derivaten oder anderen Wertpapieren, Anlagen, Finanzprodukten oder Handelsstrategien, die auf der Wertentwicklung eines MSCI-Index basieren, mit diesem verbunden sind oder versuchen, eine mit der Wertentwicklung eines MSCI-Index verbundene Anlagerendite zu erzielen (zusammenfassend als "indexgebundene Anlagen" bezeichnet). MSCI gibt keine Zusicherung, dass indexgebundene Anlagen die Indexentwicklung genau nachbilden oder positive Anlagerenditen erzielen. MSCI Inc. ist kein Anlageberater oder Treuhänder und MSCI gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in indexgebundene Anlagen.

Die Indexrenditen stellen nicht die Ergebnisse des tatsächlichen Handels mit investierbaren Vermögenswerten/Wertpapieren dar. MSCI verwaltet und berechnet Indizes, verwaltet aber keine tatsächlichen Vermögenswerte. Die Indexrenditen spiegeln nicht die Zahlung von Verkaufskosten oder Gebühren wider, die ein Anleger für den Kauf der dem Index oder den indexgebundenen Anlagen zugrunde liegenden Wertpapiere zahlen muss. Die Erhebung dieser Gebühren und Kosten würde dazu führen, dass die Wertentwicklung einer indexgebundenen Anlage von der Wertentwicklung des MSCI-Index abweicht.

Die Informationen können rückwirkend getestete Daten enthalten. Die rückgetestete Wertentwicklung ist keine tatsächliche Wertentwicklung, sondern eine hypothetische. Häufig gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Backtests und den tatsächlichen Ergebnissen, die später mit einer Anlagestrategie erzielt werden.

Bestandteile von MSCI-Aktienindizes sind börsennotierte Unternehmen, die je nach Anwendung der jeweiligen Indexmethodik in die Indizes aufgenommen oder aus ihnen ausgeschlossen werden. Dementsprechend können die Bestandteile von MSCI-Aktienindizes MSCI Inc., Kunden von MSCI oder Lieferanten von MSCI umfassen. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen MSCI-Index stellt weder eine Empfehlung von MSCI zum Kauf, Verkauf oder Halten dieses Wertpapiers dar, noch gilt sie als Anlageberatung.

Bei der Berechnung bestimmter MSCI-Indizes können Daten und Informationen verwendet werden, die von verschiedenen verbundenen Unternehmen von MSCI Inc. stammen, darunter MSCI ESG Research LLC und Barra LLC. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Index-Methoden auf www.msci.com.

MSCI erhält eine Vergütung in Verbindung mit der Lizenzierung seiner Indizes an Dritte. Die Einnahmen von MSCI Inc. umfassen Gebühren auf der Grundlage von Vermögenswerten in indexgebundenen Anlagen. Informationen finden Sie in den Unternehmensberichten von MSCI Inc. im Bereich Investor Relations auf www.msci.com.

MSCI ESG Research LLC ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 und eine Tochtergesellschaft von MSCI Inc. Mit Ausnahme der anwendbaren Produkte oder Dienstleistungen von MSCI ESG Research wird weder von MSCI noch von einem ihrer Produkte oder Dienstleistungen eine Empfehlung, Befürwortung, Genehmigung oder anderweitige Meinungsäußerung in Bezug auf einen Emittenten, Wertpapiere, Finanzprodukte oder -instrumente oder Handelsstrategien abgegeben, und die Produkte oder Dienstleistungen von MSCI sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für eine Anlageentscheidung (oder das Unterlassen einer solchen) gedacht und dürfen nicht als solche betrachtet werden. Zu den Emittenten, die in den Publikationen von MSCI ESG Research erwähnt werden, können MSCI Inc., Kunden von MSCI oder Zulieferer von MSCI gehören, und diese können Forschungsdienstleistungen oder andere Produkte oder Dienstleistungen von MSCI ESG Research erwerben. Die Publikationen von MSCI ESG Research, einschließlich der Publikationen, die im Zusammenhang mit MSCI ESG-Indizes oder anderen Produkten verwendet werden, wurden weder bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt.

Jede Nutzung von oder jeder Zugang zu Produkten, Dienstleistungen oder Informationen von MSCI erfordert eine Lizenz von MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD und andere MSCI-Marken und -Produktnamen sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von MSCI oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von MSCI und S&P Global Market Intelligence entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum. "Global Industry Classification Standard (GICS)" ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence.

MIFID2/MIFIR-Hinweis: MSCI ESG Research LLC vertreibt oder vermittelt keine Finanzinstrumente oder strukturierten Einlagen und handelt auch nicht auf eigene Rechnung, erbringt keine Ausführungsdienstleistungen für andere oder verwaltet keine Kundenkonten. Kein Produkt und keine Dienstleistung von MSCI ESG Research unterstützt, fördert oder beabsichtigt die Unterstützung oder Förderung derartiger Aktivitäten. MSCI ESG Research ist ein unabhängiger Anbieter von ESG-Daten, -Berichten und -Ratings, die auf veröffentlichten Methoden basieren und den Kunden auf Abonnementbasis zur Verfügung stehen.

Hinweis zum Datenschutz: Informationen darüber, wie MSCI personenbezogene Daten sammelt und verwendet, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter https://www.msci.com/privacy-pledge.

i Quelle: MSCI ESG Research LLC, Stand: 31. Dezember 2022. Die Interaktionsrate ist der Prozentsatz der Unternehmen im jeweiligen MSCI-Index, die sich in einem bestimmten Jahr gemeldet haben. MSCI gibt keine Umfragen oder Fragebögen heraus. ii Daten zu Unternehmen im MSCI ACWI Index, Stand: März 2022. Wenn kein Datum für die Bekanntgabe der Ziele bekannt gegeben wurde, gingen wir davon aus, dass die Ziele im Jahr 2021 festgelegt wurden. Quelle: MSCI ESG Research LLC, veröffentlicht in "As TCFD Comes of Age, Regulators Take a Varied Approach", MSCI.com, 21. April 2022. iii Quelle: MSCI ESG Research LLC, Stand: 31. Dezember 2022.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005376/de/

Contacts:

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Julie Mansmann +1 917 815 6375

Calum MacDougall +44 7876 836 759

Tina Tan +852 2844 9320

Globale Kundenbetreuung von MSCI

Kundenbetreuung EMEA 44 20 7618.2222

Kundenbetreuung Amerika +1 888 588 4567 (gebührenfrei)

Kundenbetreuung Asien-Pazifik 852 2844 9333