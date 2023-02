Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Februar 2023, Piotr Caviezel (Chur) für eine zweite Mandatsperiode in den Verwaltungsrat des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil bestellt. Neu in den Verwaltungsrat bestellt wurde Nicole Kaiser (Ruggell). Die Neubestellung war nötig, da Claudio Frick (Schaan) nicht für eine zweite Mandatsperiode zur Verfügung stand und deswegen aus dem Verwaltungsrat der LIECHTENSTEINmobil ausscheidet. Piotr Caviezel und Nicole Kaiser wurden von der Regierung für die Mandatsperiode vom 12. März 2023 bis 11. März 2027 bestellt.



Der Verwaltungsrat des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil setzt sich neu zusammen aus dem Präsidenten Roger Züger (Triesenberg) sowie den Mitgliedern Piotr Caviezel (Chur), Nicole Kaiser (Ruggell), Alexandra Schädler (Vaduz) und Markus Verling (Eschen). Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder gewählten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihres Mandats viel Freude und Erfolg. Dem bisherigen Mitglied Claudio Frick (Schaan) dankt die Regierung für seine Mitarbeit im Verwaltungsrat und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



Pressekontakt:



Ministerium für Infrastruktur und Justiz

Maximilian Rüdisser, Generalsekretär

T +423 236 60 24

Maximilian.Ruedisser@regierung.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100902411

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.