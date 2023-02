Am 7. Februar starteten verschiedene Veranstaltungen mit der Möglichkeit, zahlreiche Items zu erwerben

Veröffentlichung des neuen Schlachtzugs ‚Vergessene Arena' und des Boss-Schlachtzugs ‚Himmlische Asura'

‚Rothorn Komet' aktualisiert: neuer Geist, der den physischen Angriff erhöht

Der Marktrenner MMORPG MIR4 von Wemade hat am 7. Februar ‚Das Event der süßen Liebe' eröffnet.

MIR4 begins the 'Sweet Flutter of Love' event from February 7 (Graphic: Wemade)

Zunächst finden bis zum 6. März die ‚14 Tage süßer Anwesenheit' statt. Je nach Anzahl der Tage, die sie eingecheckt haben, können Benutzer den ‚Göttlichen Drache-Verbesserungsstein (episch)', die ‚Blaudrachen-Statue (legendär)' und weitere Belohnungen erhalten.

Zudem wird ‚Der Rote Bohnen Gelee Umtausch-Laden von Biyoho' bis zum 20. Februar geöffnet sein. Benutzer können den NPC ‚[Amor-Teufelin] Biyoho' in einer großen Stadt besuchen, um das ‚Rote Bohnen Gelee', das sie bei der Jagd erhalten haben, gegen 4 Arten von Geschenkboxen einzutauschen, die verschiedene Items wie ‚Summon Tickets', ‚Verbesserungssteine' und mehr enthalten.

MIR4 hat mit diesem Update einen neuen Schlachtzug, ‚Vergessene Arena', veröffentlicht. In der ‚Vergessenen Arena' müssen Monster, die in vielen Gebieten spawnen, sowie das Boss-Monster ‚Seenebelkönig' besiegt werden. 5 Charaktere können sich zusammenschließen, um am Schlachtzug teilzunehmen und den ‚Finster-Verbesserungsstein (legendär)', den ‚Göttlichen Drache-Verbesserungsstein (episch)' und die ‚Blaudrachen-Statue (legendär)' als Belohnung für das erste Bestehen des Schlachtzugs zu erhalten.

Ein neuer Boss-Schlachtzug ‚Himmlische Asura' wurde ebenfalls veröffentlicht. Der ‚Himmlische Asura' ist der 11. neue Boss und erfordert die Zusammenarbeit von 15 Spielern, um ihn zu besiegen. Dieser Boss verfügt über mächtigere Kräfte, wie z.B. die Verringerung der physischen Abwehr und der Zauberverteidigung der Spieler für eine bestimmte Zeit und die Beschwörung der Zerstörungsglocke und der Wiederstandsglocke.

Ein neuer Heldengeist ‚Rothorn Komet' wurde ebenfalls hinzugefügt. Es handelt sich um einen Erdgeist, der den physischen Angriff seines Besitzers erhöht und die Antidämonenkraft und den Jagd-EXP-Boost steigert, wenn er eingesetzt wird.

Und am 21. Februar wird die Höchststufe des Magischen Hofs und Unerforschten Gipfels im Portal erhöht.

Von meiner Schlacht zu unserem Krieg! Ausführliche Informationen zu MIR4 finden Sie auf der offiziellen Website.

