DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Februar (vorläufige Fassung)

=== 03:00 US/Präsident Biden, Rede zur Lage der Nation *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Vertragserneuerung in der Schaden- Rückversicherung (09:00 Telefonkonferenz; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 09:15 DE/Ionos Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zu Ergebnis 4Q *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Vorstellung der SREP-Ergebnisse für 2022 10:00 DE/DIW, Deutscher Caritasverband, Deutscher Mieterbund, Pk zu 100 Tage ExpertInnen-Kommission Gas- und Wärme: Mitglieder fordern Umsetzung ihrer Empfehlungen, Berlin 10:30 DE/Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, PK zu Gutachten "Transformation zu einer klimaneutralen Industrie: Grüne Leitmärkte und Klimaschutzverträge" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,1-prozentigen Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15. November 2029 11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz 13:00 DE/Regierungs-PK 15:30 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Joint Center for Political and Economic Studies *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Rede von Bundesfinanzminister Lindner 18:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede im Boston Economics Club *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG (bis 9.2.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 07, 2023 08:57 ET (13:57 GMT)

