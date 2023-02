DJ US-Handelsbilanzdefizit steigt im Dezember kräftig

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Importe sind im Dezember gestiegen, da die Nachfrage nach Konsumgütern und Autos anzog, was die Abschwächung des Welthandels teilweise ausglich und das US-Handelsdefizit vergrößerte. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 67,42 Milliarden Dollar nach revidiert 61,02 (vorläufig: 61,51) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 68,50 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 250,15 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 317,57 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 1,3 Prozent.

Die Gesamteinfuhren von Waren und Dienstleistungen gingen in den letzten beiden Quartalen des Jahres zurück und beendeten damit ein Jahr, in dem hohe Inflation, der Ukraine-Krieg und Ungleichgewichte in der Versorgung die weltweite Nachfrage belasteten.

Die Nachfrage nach Exportgütern wie Industriegütern und Konsumgütern, die von der größten Volkswirtschaft der Welt hergestellt werden, nahm im Dezember ab, und die Amerikaner kauften mehr im Ausland hergestellte Produkte wie Handys und Fahrzeuge. Die Handelszahlen sind nicht um die Inflation bereinigt.

Der internationale Handel schwächte sich zum Jahresende weltweit ab. In China ist der Exportboom, der die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt über weite Strecken der Pandemie angetrieben hat, ins Stocken geraten, da die Inflation und die steigenden Zinsen die Ausgaben in den USA und Europa einschränken.

February 07, 2023

