Die wiederholten Warnstreiks bei der Deutschen Post, welche auch am Dienstag fortgesetzt werden, sorgen für Unruhe. Wie sich das Geschehen auf die Entwicklung des Aktienkurses der Deutsche Post auswirkt erfahren Sie in unserem heutigen Artikel. Warnstreiks setzten sich fort Die Post-Mitarbeiter wurden in mehreren Städten von der Gewerkschaft Verdi zu Protestkundgebungen aufgerufen. Damit sind erneut Millionen Briefe und Hunderttausende Pakete liegengeblieben ...

