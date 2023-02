Osnabrück (ots) -Die Zahl der Toten und Verletzten im Südosten der Türkei steigt nach dem verheerenden Erdbeben stündlich. Um den Überlebenden schnell zu helfen, stellt die internationale Kinderrechtsorganisation terre des hommes in einem ersten Schritt 50.000 Euro Soforthilfe bereit."Tausende Menschen haben vom einen auf den anderen Moment Angehörige und Freunde verloren. Sie stehen vor den Trümmern ihres Hauses, sind verzweifelt und frieren. Sie brauchen Zelte und Decken, warme Kleidung, Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser und Medikamente. Wir haben zunächst 50.000 Euro bereitgestellt, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Dabei arbeiten wir mit unserer lokalen Partnerorganisation Support to life zusammen, die die Situation vor Ort kennt und sich um die Betroffenen und die vielen Kinder kümmert, die völlig verstört und traumatisiert sind", erklärte Friederike Strube, terre des hommes-Expertin für humanitäre Hilfe.terre des hommes bittet dringend um Spenden für die Menschen in der Türkei:Sparkasse OsnabrückIBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22Stichwort: Erdbeben Türkei/SyrienPressekontakt:Für Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm, Tel. 05 41 / 71 01-158 oder 01 71 / 672 97 48, E-Mail: c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5435525