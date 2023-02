Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.02.2023 / 16:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Vorname: Michael Nachname(n): Höllerer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

b) LEI

529900GPOO9ISPD1EE83

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: AT000B078811

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100.00 % 120000.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100.00 % 120000.00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.02.2023; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Bloomberg Trading Facility B.V. MIC: BTFE



07.02.2023 CET/CEST