Nasdaq Copenhagen A/S: Nykredit Realkredit A/S - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 8 February 2023: Udsted Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit er / Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi issue t A/S t A/S t A/S t A/S t A/S t A/S t A/S r Første 08-02-2023 08-02-2023 08-02-2023 08-02-2023 08-02-2023 08-02-2023 08-02-2023 dato for hande l / First day of tradi ng ISIN DK00095430 DK00095431 DK00095432 DK00095433 DK00095434 DK00095435 DK00095429 68 42 25 08 98 71 20 Instru F6NYK32Hju F3NYK32Hok F3NYK32Hok F3NYK32Hap F3NYK32Gok F3NYK22HEU F3NYK32HSE ment li25 t26 26 26 26 Rap26 Kapr26 name/ ticker Udsted DKK DKK DKK DKK DKK EUR SEK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce Årlig 3 0 0 0 0 0 3,1 nomin el rente / Nomin al inter est rate Udløbs 01-07-2025 01-10-2026 01-10-2026 01-04-2026 01-10-2026 01-04-2026 01-04-2026 dato / Matur ity date Termin 4 4 4 4 4 4 4 er pr. år / Payme nts per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66