Nach Ansicht von Wall-Street-Analysten könnte Warren Buffett mit seinem Portfolio auch dieses Jahr wieder abräumen. Für Privatanleger könnte es sich lohnen, sich eine Scheibe von der Börsenlegende abzuschneiden.

Gerade in schwierigen Marktphasen orientieren sich Anleger gern an erfahrenen Börsenexperten. Dass Anleger von Warren Buffetts Strategie in der aktuellen Phase profitieren können, daran glaubt die Wall Street. CNBC suchte im Portfolio von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (Stand: September 2022) nach Aktien mit dem größten Aufwärtspotenzial gegenüber dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel.

Zu den beliebtesten Aktien gehören die vom brasilianischen Fintech-Unternehmen Nu Holdings. Sechs von zehn Analysten bewerten diese Aktie mit "Buy". Im Durchschnitt schreiben die Marktexperten ihr ein Aufwärtspotenzial von 31 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu. Aber auch die neun weiteren Aktien bieten ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Ein Überblick:

10 Aktien aus Warren Buffetts Portfolio mit den größten Kurspotenzialen 2023 Titel Durchschnittliche Kaufempfehlung (%) Durchschnittliches Aufwärtspotenzial(%) Nu Holdings 60 31 Occidental Petroleum 32,1 21,5 T-Mobile US 78,8 21,5 Activision Blizzard 57,7 19,9 McKesson 64,7 18,2 Amazon 77,8 17,7 Kroger 27,3 16,6 Visa 71,1 14 Chevron 34,5 14 VeriSign 20 14

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion