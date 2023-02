Berlin (ots) -Insbesondere junge Menschen werden 2023 zunehmend auf TikTok nach den neuesten Trends für die Inneneinrichtung des eigenen Zuhauses suchen. Fast die Hälfte der TikTok Nutzer in Deutschland gehören der GenZ an[1] - und sie lassen sich online inspirieren. So beispielsweise mit dem HomeDecor, der auf TikTok weltweit über 30 Milliarden Aufrufe hat. Taskrabbit (http://taskrabbit.de/), der digitale und mobile Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, hat eine Umfrage unter TikTok-Nutzern durchgeführt. Die Ergebnisse verraten, welche Wohn- und Heimwerkertrends es besonders unter jungen Menschen in 2023 gibt.- Energieeffizientes WohnenFast alle Befragten (98%) möchten ihr Zuhause energieeffizienter gestalten, und zwar bereits mit einfachen Veränderungen: Fenster gegen Feuchtigkeit abzudichten (47%), Vorhänge zur Isolierung aufzuhängen (39%) oder intelligente Haustechnik zu installieren (38%) gehören zu den wichtigsten Maßnahmen.- Mehr warme Farbe für GemütlichkeitDie meisten Deutschen (92%) wollen in einem gemütlichen und einladenden Zuhause wohnen. Mehr als ein Drittel (38%) der Befragten haben sich bereits vorgenommen, ihre Räume mit warmen Farben, wie Terracotta oder Gelborange, zu streichen.- Mehr Charakter zeigen mit "Cluttercore"Der weltweit virale TikTok-Trend "Cluttercore" mit über 83 Millionen Aufrufen [LK1] ist angesagt - das Konzept, bei dem man sich für das kreative Durcheinander entscheidet. Minimalismus ist gestern. In diesem Jahr wollen 24% der Befragten ihren Bodenbelag mit besonderen Mustern verlegen. Fast genauso viele Menschen möchten ihr Zuhause mit verschiedenen Texturen, Farben und Kitsch dekorieren.- Nachhaltigkeit bleibt weiter PrioritätStatt neue Möbel zu kaufen, suchen junge Menschen gerne nach Ideen, wie sie alte Möbelstücke selbst reparieren oder stylen können. Mehr als ein Drittel der Befragten möchten TikTok-Tipps zum Upcycling ausprobieren, um ihre alten Möbel umzufunktionieren.- Natur zu Hause fürs WohlbefindenEin neuer Trend, der sogar über Ländergrenzen hinweg beliebt ist: Die Anfrage nach grünen Wänden mit natürlichen Pflanzen ist weltweit um 76% gestiegen. In Deutschland fühlen sich auch fast ein Drittel der Befragten angesprochen und haben vor, im neuen Jahr eine lebende Wand aus Pflanzen einzurichten, die sowohl die Luftqualität als auch das Wohlbefinden verbessert (29%).In dem TaskRabbit-Blogpost (https://www.taskrabbit.de/blog/home-sweet-scroll-wie-social-media-unser-leben-zu-hause-beeinflusst/) finden Sie zusätzlich die internationalen Trends.Über TaskrabbitTaskrabbit (http://taskrabbit.de/) ist das globale Netzwerk, das Menschen, die Hilfe bei Haushaltsaufgaben wie Möbelmontage, Handwerksarbeiten und Umzugshilfe suchen, mit qualifizierten, zuverlässigen Taskern in ihren lokalen Gemeinschaften verbindet. Taskrabbit wurde 2017 von der Ingka Group (IKEA Retail) übernommen und ist in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Monaco, Deutschland, Spanien, Portugal und Italien tätig.Weitere Informationen finden Sie unter www.taskrabbit.de. Folgen Sie @Taskrabbit auf Twitter, LinkedIn, Pinterest und Youtube oder @Taskrabbitde auf Facebook und Instagram.Die verwendeten Daten stammen aus einer Umfrage, die Taskrabbit über die Plattform für Verbraucherforschung Attest im Oktober 2022 in den USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Portugal unter einer repräsentativen Gruppe von über 2.000 TikTok-Nutzern durchgeführt hat, die Hausbesitzer im Alter von 24 und 80 Jahren sind.[1] Laut Statista sind 44% der TikTok-Nutzer zwischen 14-29 Jahre (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/543605/umfrage/verteilung-der-nutzer-von-social-media-plattformen-nach-altersgruppen-in-deutschland/).Pressekontakt:Ruiyao Xu, MSL für Taskrabbitruiyao.xu@mslgroup.comOriginal-Content von: Taskrabbit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137345/5435587